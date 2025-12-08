鏡電視邀扁主持政論節目只敢「警告」立委轟 NCC：該罰就會罰

針對前總統陳水扁可能在明年主持政論節目，NCC代理主委陳崇樹表示，若認定政論節目，該罰就會罰。（圖／黃世麒攝）

前總統陳水扁目前仍處於保外就醫狀態，近期卻傳出明年擬在鏡電視開設節目；立法院交通委員會召委洪孟楷8日質詢國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹時怒批，該新聞台設台時便承諾「不得開設政論節目」，如今卻讓受刑人以「談話性節目」名義鑽巧門主持；相較於中天新聞台遭關台的強硬手段，NCC面對陳水扁踩紅線卻只敢「警告」，根本是嚴重的雙重標準。

洪孟楷指出，陳水扁身為保外就醫的受刑人，當初的「四不原則」早已蕩然無存。如今更傳出明年將直接在新聞台主持節目，甚至是發獨家預告。洪孟楷質疑，該新聞台當初取得執照時的承諾就是「不開設政論節目」，如今若讓陳水扁透過「一對一訪談」或「談話性節目」的形式變相主持政論內容，NCC難道要繼續裝聾作啞？

對此，NCC代理主委陳崇樹證實，現況下該電視台確實「不能開設政論節目」，針對陳水扁先前代班主持的行為，NCC已處以「警告」。至於明年是否開設新節目，陳崇樹表示，目前該電視台官網尚未揭露相關訊息，屬於「未來式」，NCC會持續關注，若屆時節目內容實質構成政論節目，將會依法處理。

「警告就是一種處罰？這話你敢講，我不敢聽！」洪孟楷痛批，NCC過去可以用強硬手段關掉中天新聞台，讓其死無葬身之地，如今面對另一個新聞台明顯違反設台承諾，甚至讓保外就醫的受刑人主持節目，NCC卻只消極地說是「警告」，甚至推託要等事實發生再處理。他質疑，若明年節目真的開播，NCC是否又要等到播完才來蒐集資料、慢慢研議？

洪孟楷強調，新聞自由雖受制度性保障，但不能無限上綱，更不應有顏色之分。他指出，受刑人保外就醫卻能手不抖、思緒清晰地主持節目，已是對司法公權力的挑戰；若電視台利用「談話節目」包裝「政論」內容，就是公然鑽法規漏洞。他要求NCC必須展現獨立機關的風骨，確認此舉違法後應明確表態，而非看到顏色就轉彎。

陳崇樹最後回應，若該節目內容經認定實質為政論節目，NCC絕對會依法處置，「該罰就會罰」。

