鏡電視金馬入圍紀錄短片《第九十三封信之後》電視首播 再掀安樂死兩難抉擇

鏡電視紀錄短片《第九十三封信之後》近日入圍2025年金馬影展「最佳紀錄短片」，以貼身視角記錄重症病患吳亭瑩面對長期病痛、思考安樂死抉擇的生命歷程，不僅獲得影像創作肯定，也再度將台灣善終與安樂死立法議題推向公共討論前線。本片電視首播訂於1月24日（六）、25日（日）晚間11時30分，於鏡電視《另一種注目》節目分集播出。

吳亭瑩在取得海洋大學電機博士學位後，即確診罹患腦瘤，並於2018年接受切除手術。術後神經功能逐年退化，長期承受癲癇反覆發作、四肢僵直與劇烈疼痛。多年來，她嘗試數十種治療方式，病況卻未見改善。當醫療逐漸走到極限，她開始思考「如何捍衛尊嚴，為自己生命自主權而戰」，並寫信向瑞士安樂死機構提出申請。

《第九十三封信之後》上、下集，記錄她與家人共同面對這項決定的日常現場。鏡頭中，父親深夜守候、反覆餵藥，哥哥辭去工作成為主要照顧者，男友則在信仰與愛之間，陪伴她度過每一次病發。當瑞士尊嚴機構核發申請「臨時綠燈」，意味著她必須在三個月內決定是否前往瑞士完成安樂死程序，這個選擇也成為家人難以承受的情感考驗。

吳亭瑩與男友大學時代相戀，至今攜手超過20年，這份情感羈絆也令她最難以割捨。

在台灣，即使多次民調顯示高達七到九成民眾支持安樂死立法，立委也曾多次提出相關修法或專法討論，卻始終因倫理、宗教與醫療爭議停滯。儘管被視為現行制度中最接近「善終自主」的《病人自主權利法》已於2019年上路，保障末期或特定重症病人拒絕維生醫療、選擇自然死亡，但對於像吳亭瑩這類非末期、卻長期承受不可逆痛苦的病人，現行制度仍無法回應其對「自主結束生命」的訴求。

吳亭瑩對著生日蛋糕許願，每一次的慶祝與願望，都更加地彌足珍貴。

《第九十三封信之後》沒有試圖給出安樂死的答案，而是透過一封封吳亭瑩與安樂死機構的書信往返，留下提問：為何放手如此困難？每一個安樂死申請案的背後，都是一個錯綜複雜的生命故事，而這道關於尊嚴與選擇的提問，至今仍未有簡單答案。

