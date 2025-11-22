鏡電視首度進軍金馬獎！ 《第九十三封信之後》《侯硐奇譚》雙入圍 星光大道創亮點
第62屆金馬獎今（22日）於台北流行音樂中心盛大舉行，鏡電視以「另一種注目」系列作品《第九十三封信之後》及《侯硐奇譚》雙雙入圍「最佳紀錄短片」，不僅寫下鏡電視成立以來首次叩關金馬獎，更是競爭同一獎項，成為本屆紀錄短片競賽的亮點，兩製作團隊今天也踏上星光大道紅毯享受入圍肯定的鎂光燈。
金馬影展執委會執行長、影評人聞天祥在11月11日主持《第九十三封信之後》金馬首映映後座談時，表示今年五部入圍金馬紀錄短片中，有兩部來自鏡電視，評審到最後才發現這件事，他更說到：「『另一種注目』是繼公視『紀錄觀點』之後，台灣最好、最重要的紀錄片出產地，希望可以一直經營下去。」對鏡電視在紀錄片上的製作量能表示肯定。
《第九十三封信之後》內容記錄主角吳亭瑩的生命旅程，她在取得博士學位同年確診腦瘤，術後長期承受頭痛、癲癇及肢體僵硬，經歷四年無效治療後，向瑞士安樂死機構寄出求助信。透過九十多封往返書信，她逐步探索生死之間的難題。本片於2025台北金馬影展首度公開放映後，深獲觀眾與影評好評。星光大道上，導演林佑恩、劉燕美攜後製團隊邱程勇、康銪倫、陳奕瑾、莊淳淨走上紅毯，共同分享入圍榮耀。紅毯主持人楊千霈也趁機問紀錄片主角在九十三封信之後的近況如何，導演林佑恩回覆說：「她目前還沒有決定要去，希望她的身體可以慢慢好起來，我們都期待奇蹟。」
另一部入圍作品《侯硐奇譚》，收錄逾十則侯硐地區的異事傳說，橫跨日本殖民時期、礦業發展時期以及現代保存礦業文史的階段，展現深山礦業聚落的神祕與人文底蘊。《侯硐奇譚》今年屢獲國內外影展肯定，包括第47屆金穗獎評審團特別獎、山形國際紀錄片影展（YIDFF）「亞洲千波萬波」單元東北電化工業賞（Award of Excellence），更在本屆金馬獎角逐最佳紀錄短片，更為作品寫下亮眼成績。導演宋承穎、胡清雅多次於得獎致詞中感謝「仍願意說故事的礦工」，因此本次星光大道除混音師黃子芸外，也邀請受訪礦工毛振飛、周朝南、柯茂琳、顏朝福、林正福、劉寶麟一同走上紅毯，象徵作品背後的共同記憶與故事力量。
（本文為涉己新聞）
