鏡電視首辦家庭日溫馨登場 員工、家屬同樂凝聚向心力

鏡電視董事長廖志成(右)與總經理蔡滄波於活動上合影。

鏡電視自開台以來，今日(3日)首度舉辦員工家庭日活動，邀請同仁攜家帶眷齊聚一堂，共度溫馨歡樂時光。活動現場精心規劃多項體驗內容，包括主播台開放拍照、《鏡新聞調查報告》等多部優質作品播放、鏡電視新成立的電商平台「鏡好買」商品展示，以及甫推出即引發話題的「個人化電視廣告」現場推廣，搭配應有盡有的美食餐車，讓原本節奏緊湊的新聞工作場域，瞬間轉化為充滿笑聲與溫度的家庭空間。

今天現場從高齡父母、孩童到剛出生數月的寶寶，甚至毛小孩都一同參與，歡笑聲此起彼落，展現鏡電視團隊緊密如家的凝聚力。鏡電視董事長廖志成表示，鏡電視是一個大家庭，每一位同仁都是重要的家人，希望透過家庭日活動，讓同仁的親友能更了解新聞工作者的日常與工作環境，也更認同鏡電視的理念與精神。展望新的一年，他也立下2026年目標：「大家齊心合力，製播更好的新聞，打造更好的電視臺。」

當天休假的主播王顯瑜現身參與活動。

鏡電視除每日即時製播新聞外，亦持續推出多檔優質新聞專題與節目。其中《鏡新聞調查報告》、《另一種注目》於2025年在各大新聞獎、影視典禮與影展中表現亮眼，共入圍59項，並榮獲卓越新聞獎、曾虛白新聞獎、金鐘獎等24座獎項，入圍與得獎數雙雙創下開台以來新高。家庭日活動特別安排播放《鏡新聞調查報告》、《另一種注目》及《文藝賦格》等多部代表作品，向同仁與家屬分享鏡電視的專業成果與榮耀。

鏡電視家庭日活動開放主播台供員工家屬體驗拍照。

活動當日也難得開放耗資數千萬元打造的專業攝影棚，讓員工家屬得以近距離參觀新聞製作現場，並親自坐上主播台拍照留念，成為最受歡迎的打卡亮點之一。鏡電視近期推出的創新服務「個人化電視廣告」，以一檔僅需2,000元的價格引發市場關注，亦於活動現場進行推廣，吸引不少目光。

第一名店現場贈送北海道鮮奶霜淇淋，讓排隊人龍滿滿。

此外，鏡電視全新成立的電商平台「鏡好買」成為活動人氣焦點，特別邀請多家合作廠商現場展示，商品涵蓋食品、保養品、居家用品及幸運小物等，琳瑯滿目。廠商們大方提供試吃與試用，鏡好買更為活動加碼贈送限量特惠紅包袋，吸引眾多同仁與家屬駐足，現場人潮絡繹不絕、熱鬧非凡。

現場多台行動餐車餐點琳瑯滿目。

知名廠商「第一名店」得知鏡電視舉辦家庭日活動後，特別準備門市限定的北海道純鮮奶霜淇淋及刈包，免費分享給現場來賓，排隊人潮一波接一波。加上活動特別安排的10輛餐車，從披薩、烤肉、雞排、甜甜圈、蔥油餅、黑糖珍奶、手沖咖啡、雞蛋糕到提拉米蘇甜點，餐點種類豐富多元，讓大家在輕鬆愉快的氛圍中大快朵頤，為鏡電視首次家庭日畫下溫馨又難忘的句點。

（本文為涉己新聞）