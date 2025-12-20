鏡電視「另一種注目」8部紀錄短片光點華山特映 導演映後大揭密

鏡電視「另一種注目」8部紀錄短片光點華山特映，導演們共襄盛舉出席映後活動。右起胡清雅、紀穎如、李柏毅、鍾岳明。

鏡電視紀實節目「另一種注目」攜手光點華山，推出「我們的土地 我們的人」與「她們．你們．我們」兩大專題影展，並於今(20日)起到27日在光點華山特別放映《侯硐奇譚》、《困住之島》、《窗殺》、《自由的人》、《菲達蒂的小套房》、《青木瓜之味》、《台灣紳士》與《離岸的船》等8部精選短片。鏡電視特別於今日映後，邀請8部影片的導演李柏毅、紀穎如、胡清雅、黃麗如、黃威勝及鍾岳明等人出席與現場觀眾對談，分享作品創作過程以及心路歷程。

鏡電視「另一種注目」多年深耕紀錄短片創作，持續以影像捕捉土地與人的真實故事，多年來作品在國內外影展大放異彩、引人注目。如今透過光點華山合作，讓這些作品從電視躍升到電影院上放映，透過大銀幕播出，讓優質畫面、聲音更是突出，也讓「另一種注目」製作團隊相當自豪，鏡電視藝文節目部資深總監曹琬凌開心地說：「這是『另一種注目』在2025年最好的成績單了！」

此次光點華山分為兩大專題放映，「我們的土地 我們的人」由《侯硐奇譚》、《困住之島》、《窗殺》、《自由的人》四片連映，映後四位出席導演分享了當時拍攝的點滴。《困住之島》由導演紀穎如及李柏毅拍攝製作，紀穎如表示紀錄片《困住之島》導演分享，自2019年起因新聞報導開始關注社子島，當時媒體多半聚焦於抗爭、衝突與對立，卻難以在短短新聞篇幅中，完整說清楚居民究竟在爭什麼、為何爭論多年仍未落幕。也因此，他們選擇以長時間貼近生活的方式，走進社子島，認識居民，試圖從不同角度釐清這片土地正在發生的事。

四位導演（右起胡清雅、鍾岳明、李柏毅、紀穎如）在映後回答觀眾提問。

《自由的人》由鍾岳明、林治文、廖鏡文導演製作。鍾岳明出席映後時分享，最初因人物採訪而認識朱宸，得知其家族長年承受遺傳疾病的沉重命運，他陪伴父親從健康逐步病發，這段生命歷程令人印象深刻。由於該疾病遺傳機率高達五成，朱宸自出生即有基因檢測報告可供查看，但他始終拒絕查看報告，選擇以未知的狀態全力生活，成為紀錄片最核心的情感張力。導演坦言，紀錄片最困難之處在於如何以影像重構已逝的過去，以及在疾病與命運仍持續推進的當下，為「進行式的人生」選擇一個必須暫時停筆、卻仍充滿餘韻的觀看節點。

《窗殺》與《侯硐奇譚》由導演胡清雅與宋承穎共同製作。胡清雅提到最早走進侯硐拍攝，是延續先前與另一位導演合作的紀錄片《出坑》，當時聚焦礦坑文史館可能搬遷的議題，以及礦工各自的生命歷程。走在荒廢數十年的礦業遺址中，穿過澡堂、辦公室與坑口，耳邊交織著蟲鳴、水聲與呼嘯而過的火車聲，彷彿過去仍停留在空間之中。也因此，她和宋承穎決定以「說故事」作為敘事形式，將場景氛圍與聲音轉化為影像語言，透過礦工述說的故事與怪談，形成極為獨特的文化記憶。

導演黃麗如（右）、黃威勝在映後與觀眾問答互動笑聲不斷。

「她們．你們．我們」專題則由《菲達蒂的小套房》、《青木瓜之味》、《台灣紳士》、《離岸的船》四部作品組成，透過不同人物的生命經驗，描繪他們在生活、工作與人際關係中探索「家」的多重樣貌。導演黃麗如談到《台灣紳士》、紀錄菲律賓移工在舉辦「台灣紳士」選美比賽；《菲達蒂的小套房》則是印尼移工菲達蒂從移工變成藝術創作者；《青木瓜之味》是泰國移工來台後，在工作之餘繼續練泰拳，無私地教導台灣人拳術。展現他們在台灣社會的角色與情感連結。黃麗如說：「人的情感關係有時超越國籍與工作身分，透過影像能看見異鄉人的真實生活與努力。」《離岸的船》導演黃威勝則在映後問答時，說到在拍攝灣生長者時，團隊也面臨後代不願受訪的挑戰，仍試圖透過閒聊方式與受訪者建立信任，逐步引導他們分享在台灣的生活經驗。

（本文為涉己新聞）