「鏡面人」胃縮手術 33歲雙寶媽半年甩肉22公斤

劉家嘉醫師指鏡面人雙寶媽臟器逆位(圖左)，包括胃部等內臟器官與正常人(圖右)是左右顛倒排列，胃鏡縫胃手術更加困難。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕33歲雙寶媽產後一路發胖，身高160公分有81公斤，中度肥胖、有中度脂肪肝，而且她臟器逆位，心肝脾肺腎及胃腸道等內臟位置全180度反轉，與常人器官左右相反，如同「鏡面人」，去年6月接受胃鏡縫胃手術，雖然手術困難，手術醫師劉家嘉成功完成全球第二例鏡面人進行胃鏡縫胃手術，雙寶媽半年也順利減重22公斤，脂肪肝不藥而癒，也變成辣媽。

這名雙寶媽因產後肥胖與代謝異常，曾嘗試多種減重方式，仍一路發胖，不想施打時下流行的猛健樂瘦瘦針，擔心停藥後體重回彈，決定進行「內視鏡袖狀胃成型手術」(胃鏡縫胃)，但是患者臟器逆位，手術變得更加困難。

台中新悅美型醫學診所院長劉家嘉指出，內臟反位是一種罕見的先天性結構異常，發生率為萬分之1，臟器逆位屬於先天性罕見解剖變異，主要內臟器官左右顛倒排列，通常在胸部X光檢查時意外發現，大部份的內臟轉位病人，健康與常人無異。

也是胃鏡縫胃國際指導認證醫師劉家嘉指出，胃鏡縫胃手術是經口內視鏡減重治療，不需開刀、不切除胃部，透過特殊縫合技術，縮小胃部容量70%-80%，並延長飽足感，幫助患者自然減少進食量，達到穩定且安全的減重效果，且具有可逆性可拆除縫線，術後10年仍能維持14%的體重下降率。

劉家嘉說，即使對於胃鏡縫胃手術已經超過350例、非常熟練，但是操作內視鏡時，縫合時在方向判斷、縫合角度及胃壁張力處理，皆與常規流程「完全相反」，仍得在腦中演練多次，手術時在胃的特定部位縫4到6線，把胃縮小，在臟器逆位的胃部則要重新改變解剖位置，包括病人擺位、轉向都不同，仰賴豐富的手術經驗與臨場應變來完成，手術時間也從1個半小時增加到2個小時。

劉家嘉表示，胃鏡縫胃手術適合BMI 27以上且合併一項肥胖共病症、BMI27至32、肥胖且大食量，難以控制者，不過有惡性腫瘤、無法控制的精神疾病以及有家族性多發性的瘜肉症候群者，則不能接受該手術。

