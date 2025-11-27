鏡面洩出火辣曲線！最美營養師沐浴短片「吸引9萬人朝聖」

（記者張芸瑄／綜合報導）有「最美營養師」稱號的高敏敏，平時在社群平台分享健康知識之餘，也常透過照片與影片呈現個人生活風格，深受粉絲喜愛。她近日在 Instagram 上上傳一支代言蓮蓬頭的宣傳影片，因拍攝角度意外呈現她在浴室中的優雅身形，引發網友熱烈討論。

圖／高敏敏近日一支代言蓮蓬頭的宣傳影片，因拍攝角度意外呈現她在浴室中的優雅身形。（翻攝 高敏敏IG）

影片中，高敏敏在浴室示範蓮蓬頭的出水效果，長髮束起後露出肩頸與背部線條，畫面呈現放鬆感。她站在水柱下閉上眼、微微仰頭，展現沐浴時的自然狀態。而在鏡頭切換到另一個角度時，後方鏡面恰巧反射出她的身形曲線，成為影片的一大亮點。她也在貼文中幽默寫下：「拜託演算法不要讓另一半看到這蓮蓬頭」，語氣輕鬆調皮。

該支影片曝光後迅速吸引大量觀看，截至目前已突破 9.9 萬次瀏覽，留言區湧入不少粉絲回應，不少人直呼示範效果相當吸睛，也有人笑說「這業配太有說服力了」。留言包括：「美背線條太強」、「看了想買蓮蓬頭」、「太誘惑了吧」、「這個示範好有記憶點」等，討論度持續攀升。

高敏敏近年在社群活躍，憑藉營養專業與個人風格兼具的呈現方式，累積不少死忠粉絲，也因此代言活動常引發關注。此次影片再度掀起熱議，成為她近期社群上的熱門貼文。

