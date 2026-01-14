鏡頭下的冬日詩意 成美文化園落羽松季開跑
▲彰化永靖的成美文化園迎來一年一度最受矚目的落羽松季。（記者方一成攝）
隨著氣溫轉涼，位於彰化永靖的成美文化園迎來一年一度最受矚目的落羽松季。園區內沿著水岸綿延排列的落羽松，自一月中旬起逐步轉色，由翠綠轉為金黃、橙紅，層層色彩倒映水面，與百年古厝、庭園景觀相互映襯，構築出專屬冬季的詩意風景。今年落羽松季不僅推出攝影大賽，邀請民眾以鏡頭捕捉季節之美，也同步祭出親子票價優惠，即日起至一月底，一位大人攜帶一位十二歲以下孩童，即可享孩童免費入園，這片動人的季節景致也將延續至春節期間，成為民眾走春賞景、拍照取景的熱門選擇。
每年落羽松轉色之際，成美文化園總能吸引大批攝影愛好者前來取景。清晨柔和的自然光影、午後斜射的光線層次，以及黃昏時分映照水岸的溫暖色調，讓落羽松林呈現出截然不同的視覺表情，也讓落羽松季成為園區一年之中最具代表性的拍攝主題之一。同時，園區寬敞、安全的動線與豐富景觀，也讓親子家庭能在賞景、拍照之餘，輕鬆安排一趟兼具休閒與陪伴的冬季出遊行程。
為鼓勵民眾透過鏡頭記錄這片季節限定美景，成美文化園於落羽松季期間，特別推出「冬日之約：鏡頭下的落羽松」攝影大賽。活動自二0二六年一月十六日至二月二十八日舉行，邀請攝影愛好者與遊客走進園區，捕捉落羽松林與水岸倒影、百年古厝交織而成的冬日畫面。得獎作品將於三月四日前於官方粉絲專頁公布，並於三月十四日舉行頒獎典禮，總獎金達萬元，期待透過不同視角，展現成美文化園落羽松季的多元風貌與藝術魅力。
除攝影賽事外，成美文化園於落羽松季期間同步推出互動活動「落羽松樹洞信箱」，邀請遊客在園區內留下文字紀錄，書寫當下心情、祝福或旅途片段，為賞景行程增添參與感與紀念價值。活動結束後，園區將精選部分內容，於不揭露個人資訊的前提下，分享於官方社群平台，延伸落羽松季的人文交流與情感記錄。
成美文化園推出期間限定票價優惠，即日起至一月底，凡一位大人攜帶一位十二歲以下孩童，即享孩童免費入園優惠，讓親子家庭能以更輕鬆的方式安排行程。園區結合自然景觀、文化建築與季節活動，家長可安心陪伴孩子散步賞景、拍照互動，在遊程中兼顧美感體驗與生活教育。
隨著農曆春節腳步接近，落羽松轉色期所呈現的成熟色調，為園區增添濃厚年節氛圍。春節期間漫步成美文化園，不僅能欣賞層次豐富的落羽松景觀，也能感受百年古厝所承載的文化底蘊，是適合闔家同遊、漫步體驗的走春景點。
成美文化園落羽松季不僅是一場自然景觀的展演，更是一段結合攝影創作、親子互動與文化體驗的冬季旅程。園區邀請民眾把握最佳觀賞時機，走進成美文化園，用鏡頭記錄光影，用腳步感受季節，用心收藏只屬於冬日的美好記憶。
