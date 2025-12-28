鏡頭君疑拍到「地震光」 地震專家：自然現象.深夜易見

台北市 / 綜合報導

有不少民眾查看監視器畫面，發現這次規模7.0強震前，都有拍到疑似地震光， 前地震測站中心主任郭鎧紋解釋 ， 這是地殼受到巨大壓力，產生的短暫電場， 屬於正常物理現象，加上發生時間在半夜，夜色已晚、更容易看到光的產生，可能還會伴隨地鳴，但無須過度擔心。不過，地震中心提醒，未來仍需留意餘震發生，也不排除會有規模5.5以上的餘震。

原本平靜的夜晚突然間，轟然巨響，鏡頭君抖到不行，草木跟著晃動，汽車也震到閃爍警告，不只車燈再看一次左上角，台北市北投區，有監視器在地震前，拍到剎那白光，疑似就是「地震光」，另個地方也有監視器，同樣拍到疑似地震光，網友形容像閃電一樣，且過往不容易拍到，但這回不少人捕捉。

前地震測報中心主任郭鎧紋說：「岩石破裂它本來就會發出聲音，那就是地鳴，發出光就是地震光，那因為地震發生的時間是在半夜，光很容易看到，所以其實這個都是正常的物理現象。」

地震光被認為，是地殼受巨大壓力，導致岩石中的礦物，釋放電荷產生電離，或釋放氣體跟電場作用而發光，形成了短暫電場，這自然現象不必過度擔心，但得留意可能發生的餘震。

前地震測報中心主任郭鎧紋說：「今天(28)早上是有兩個地震，那一個剛好就是台東的餘震，一個是那個宜蘭的那個餘震，在這麼大的地震發生之後，出現那個餘震都是滿正常的。」

以地震週期來看，平均每30年，台灣就會發生一次，規模7以上強震，但歷經去年花蓮403強震，昨(27)日宜蘭又震，連續兩年難免讓民眾憂心。

前地震測報中心主任郭鎧紋說：「兩年都有規模7的地震，並不算太意外，2001年一天連續有兩個7的地震，那這樣子怎麼辦，你兩年都有7的，那跟一天都有兩個7的比，還算好啦，不用自己嚇自己。」面對地震，雖不用過度恐慌，但也務必提前準備，保障自己人身安全。

