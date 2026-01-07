鏡頭君直擊飛官搜救現場 照明彈照亮漆黑海面

空軍1架編號6700的F-16V單座戰機，6日晚間於花蓮東側外海10浬處失聯，目前軍方全力搜尋飛官辛柏毅。石梯坪風景區、大石鼻山的即時影像捕捉到搜救畫面，遠處照明彈點亮夜空。

東管處大石鼻山的即時影像捕捉到搜救畫面，照明彈點亮夜空。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube頻道）

海巡署表示，F-16單座戰機6日晚間在例行訓練起飛後，約在晚間7點29分在花蓮豐濱鄉東面10海浬處疑似跳傘失聯。這個時間點與「鏡頭君」拍攝到火光墜海的時間接近，推測可能就是當事戰機事發的最後身影。

國防部6日晚間說明，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛F-16單座戰機，於6時17分從花蓮基地起飛執行例行性訓練任務，當晚7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心展開搜救行動，戰機起飛後約1小時消失在雷達上，飛官至今仍未尋獲，生死未卜。

海巡署由署長主持開設應變中心，指揮調度3艦6艇全力投入海上搜救行動。海巡署出動旗津艦（CG605）、蘇澳艦（CG612）、3523艇、3595艇、TP10097艇前往相關海域。國防部要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。空軍司令部出動S-70C直升機、C-130運輸機進行搜索，海軍也出動紀德級左營號驅逐艦（舷號DDG-1803）前往搜救，海巡旗津艦3523在事發附近的海域展開救援行動。

海巡署夜間搜救未果。（圖／管碧玲臉書）

搜救行動持續整夜，東海岸國家風景區管理處設於東海岸的鏡頭君，疑似捕捉到搜救單位投擲多發「搜救照明彈」點亮漆黑夜空的畫面，顯示各方積極尋找失聯飛官，各界不斷集氣盼能盡快找到跳傘失聯的飛官辛柏毅。

海洋委員會主委管碧玲今（7日）一早7點多再次發文指出，經過整夜搜尋，仍未尋獲辛柏毅，但國軍、國搜系統鍥而不捨地持續運作中，她祈禱白天視線改善，能有助搜救。

