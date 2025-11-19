「鏡頭君」升級智慧導遊 24小時多語系服務陪你玩轉東海岸
【記者 朱達志／台東 報導】交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）在智慧旅遊布局再推新亮點。繼「東海岸PWA行動旅服」及都歷遊客中心、探索綠島的沈浸體驗深受旅客好評後，即日起（19日）東海岸智慧旅遊核心焦點「即時影像」，將以可愛的「鏡頭君」形象，斜槓化身為AI 智慧客服，為民眾提供全年無休以及多語系的旅遊諮詢服務，打造更直覺、即時且貼心的旅遊體驗。
24小時 AI 旅遊諮詢上線 多語服務更貼近國際旅客
「鏡頭君」智慧客服背後搭載 AI 深度學習能力，並依據多階段演算建立完整的「花東旅遊資料庫」。系統同時串聯即時氣象、災害預警、Google Maps 評價與政府官方旅遊資訊，讓旅客能一次掌握景點現況與最可靠的行程建議，提升旅遊效率與安全性。
同時為打造友善的國際觀光環境，並提供中、英、日等多語系服務，未來亦計劃持續擴增語言選項，期望滿足更多國際旅客需求。
▲十隻造型鏡頭君。
每支鏡頭都有個性 打造「智慧又可愛」的導遊角色
「鏡頭君」智慧客服最大亮點之一，是讓過往純影像的鏡頭「活」了起來。東管處依據東海岸10支鏡頭所身處的景點特色，及所捕捉的影像話題，量身打造出各個別具個性的「鏡頭君」角色，例如三仙台力抗強颱的「孤獨王者」形象、以及為金樽最佳衝浪拍攝點所打造的「熱血攝影師」角色等等。
同時，在與旅客詢問對答中，鏡頭君會以個性化語氣回應，讓 AI 服務不再冰冷，更有真人陪伴的感覺。介面有日夜模式設計，於每日18:00自動切換；白天展現海岸風光，夜晚則轉換為標誌性的「月光海舞台」，細節滿載巧思。
旅遊＋任務玩出新體驗：「鏡頭君集章任務」同步推出
東管處同時推出「東海岸鏡頭君集章任務」，旅客可透過「東海岸PWA行動旅服」平台全年參與，在鏡頭君的引導下走訪沿線景點，完成任務即可蒐集金幣，兌換 LINE POINTS、超商數位禮券等獎勵。
旅客可先透過鏡頭君客服規劃路線，再搭配集章任務，以輕鬆步調體驗東海岸自然風景與人文底蘊，為旅程增添更多互動驚喜。
東管處誠摯邀請國內外旅客體驗全新上線的「東海岸鏡頭君旅遊智慧客服」，並參加「東海岸鏡頭君集章任務」。跟著鏡頭君的腳步，一同重新認識東海岸，感受智慧科技帶來的旅遊新可能。
▲鏡頭君旅遊客服問答介面。
相關連結：
東海岸鏡頭君旅遊客服：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/ai-service/
東海岸鏡頭君集章任務：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/coin/
（照片東管處提供）
