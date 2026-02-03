「鏡頭君」遭惡搞！ 東管處PO出「嫌疑人特徵」：別挑戰底線

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

「鏡頭君」為全台民眾捕捉各地第一手的現場畫面，不過，觀光署東部海岸國家風景區管理處昨(2)日卻透露，位在加路蘭的即時影像鏡頭遭人為轉動，而鏡頭也清楚拍到干擾者的腳部特徵，若因人為造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸。

東管處在YouTube發文嚴正警告，1日下午4點39分至41分，加路蘭即時影像的鏡頭遭到人為轉動，畫面中清楚拍到干擾者的腳部特徵，他們已保留影像紀錄，怒斥「鏡頭君不是你的玩具，也不是私人設備，是為所有人設置的公共資源，你一時的任性，影響的是成千上萬想看見東海岸的人」。

東管處提醒，切記不可觸碰、操作，甚至是破壞即時影像鏡頭，如因人為造成設備損壞，將依法求償，絕不寬貸，喊話「鏡頭君不會說話，但海編會替他出聲。請尊重公共財，別挑戰底線」。

