鏡頭定格花蓮山海之美 疊石藝術季短影音競賽得獎名單出爐

▲創意影像詮釋疊石藝術魅力，花蓮短影音競賽金銀銅獎揭曉。

【記者 周澄予／花蓮 報導】由花蓮縣政府主辦的「2026太平洋國際疊石藝術季」持續展現藝術與自然交融的獨特魅力，今年更首度推出「短影音創作競賽」，邀請創作者以鏡頭捕捉太平洋海岸風光、疊石藝術與在地人文風情。 經過多輪評選後，得獎名單於今（10）日正式揭曉，其中羅邦以作品《太平洋的祝福》榮獲金獎，透過細膩影像語言展現花蓮山海之美與疊石藝術精神，獲得評審一致肯定。

這次競賽吸引許多優秀創作者參與，參賽作品風格多元且創意豐富，透過鏡頭展現太平洋海岸、疊石藝術及在地文化之美。這屆賽事由羅邦先生的作品《太平洋的祝福》摘下金獎，該作品以流暢的鏡頭語言與深刻的主題，完美融匯了疊石的趣味性及花蓮的山海，獲得評審團高度讚賞；銀獎由馮茂智先生的《站穩》奪得，影片視角獨特且充滿力量感，精準傳達疊石的文化底蘊；銅獎則由舒芷芸小姐的《沒有牆的美術館》獲得，作品透過親子疊石的溫馨互動，結合七星潭海岸景致，展現人與自然的和諧共好。此外，這次競賽亦評選出五部傑出的優選作品，得獎者將獲頒獎狀及精美禮品以茲鼓勵。

廣告 廣告

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，從這次參賽作品中，看見創作者們對花蓮風光與疊石藝術的細膩觀察，以及豐富的創意與熱情。期待未來持續透過各類藝文及影像創作活動，吸引更多民眾共襄盛舉，以鏡頭記錄花蓮的山與海，用影像訴說屬於自己的花蓮故事。

疊石活動創辦人陳建貴老師也表示，疊石藝術不只是作品的呈現，更重要的是參與過程中與自然互動、與他人分享的樂趣。堆疊石頭的過程如同一場「動態的瑜珈」，讓人學習平衡、耐心與專注。他也欣喜看見參賽者透過鏡頭記錄疊石藝術的獨特魅力，並將其中所蘊含的創意、情感與生活哲學融入作品之中，讓更多人認識疊石藝術背後的精神價值。

這屆太平洋國際疊石藝術季作品將持續展出至6月30日，誠摯邀請民眾把握機會前往參觀，一同感受疊石藝術與太平洋海岸交織而成的獨特魅力。

【得獎名單一覽】

● 金獎：羅邦—《太平洋的祝福》

● 銀獎：馮茂智—《站穩》

● 銅獎：舒芷芸—《沒有牆的美術館》

● 優選(5名)：陳志忠、鍾婉薰、林柏偉、趙俊堡、張馨方

更多花蓮觀光資訊請至：https://hualien.travel/portal/

太平洋國際疊石藝術季粉絲專頁：https://reurl.cc/A9ZX2p（照片：花蓮縣政府提供）