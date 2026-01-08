鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因

光學龍頭廠大立光8日召開法說會，攤開2025年全年營運成績單出現強烈對比，營收站上歷史新高，獲利卻明顯失速，當「賣更多」不再等於「賺更多」，鏡頭王的經營壓力也被放大檢視。

檢視大立光去年財報，營收611.48億元仍站在高點，不僅超越前一年，也改寫創高新紀錄，顯示出貨規模與市場地位依舊穩固；但另一端，獲利數字卻明顯背離，全年稅後淨利212.82億元、年減18%，每股盈餘（EPS）159.46元，遠低於去年同期的194.17元。

毛利率同步走弱，是全年結構轉折的重要訊號。2025年全年毛利率為50.37%，年減2.05個百分點；營業淨利235.13億元、年減2%。營收成長未能帶動獲利等幅放大，反而暴露成本、製程與外部變數交織下的壓力。

匯損、良率拖累大立光獲利表現

大立光解釋，年度內曾出現鉅額匯兌損失。回顧2025年，第二季出現一次性匯兌損失約40億元，被視為全年獲利下修的轉捩點。即便後續季度營運回到正常節奏，匯率波動留下的缺口，仍難以完全彌補。

另一方面，新產品量產帶來的良率挑戰，也壓抑整體毛利表現。雖然產品組合並未出現劇烈變動，但製程效率尚未完全到位，使毛利率回升速度不若以往，獲利結構因此顯得吃力。

若將時間軸拉至第四季，單季營收172.19億元，季減約3%、年減5%，為近年同期低點；稅後淨利67.27億元，季減5%、年減22.46%，每股盈餘50.4元，即便較前一季小幅回升，仍明顯不及去年同期。

毛利率方面，第四季為47.75%，較第三季低點略有回溫，卻仍處多年低檔區間，回升幅度有限。業外收益16.73億元，回到全年（第二季以外）的平均水準，仍不足以扭轉本業壓力。

產品結構穩定 難靠調整組合提升毛利

從產品結構觀察，第四季仍以1,000萬畫素產品為主，占比50%至60%，其餘產品約占20%至30%。結構相對穩定，卻也意味著短期內難以透過產品組合快速拉抬毛利，獲利更仰賴製程與成本改善。

大立光也預期，隨著步入傳統淡季，短期拉貨動能將較前月下滑。在量能成長趨緩的情況下，如何守住毛利、降低獲利波動，成為接下來營運的關鍵課題。

營收站上歷史新高，卻未能同步推升獲利，反而讓結構性問題被攤在陽光下。對「鏡頭王」而言，市場關注的不只是下一季表現，而是：當規模已來到高點，大立光是否能再次證明，自己不只會賣，依然能賺得漂亮。