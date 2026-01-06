鏡頭記錄家鄉彰化變遷 許震唐歷時12年拍攝濁水溪

（中央社記者鄭維真彰化6日電）出生於彰化大城台西村的許震唐，辭去電信工程師職務，以鏡頭記錄家鄉變遷，歷時12年拍攝濁水溪流域出書，盼更多人關注環境與社會議題。他說，濁水溪故事仍在進行，會繼續拍下去。

大城鄉台西村位處彰化縣西南角，坐落於濁水溪出海口北岸，居民以務農及捕魚為主。58歲許震唐接受中央社訪問時回憶，童年時常跟著家人下田，在濁水溪畔奔跑、玩耍，河流不只是地景，更是成長場域與記憶源頭。

熱愛畫畫與攝影的許震唐，為了穩定生計選擇就讀電機，畢業後從事電信工程師。他說，「當時工作苦悶，攝影成了釋放壓力的出口，也能讓視野更開闊」，在外縣市任職期間，他每個週末都會返鄉用鏡頭記錄村莊日常與變化，「同儕幾乎離鄉，人口嚴重外流，我很擔心這個村莊會慢慢消失」。

許震唐說，濁水溪給了他很多生活養分，長時間的拍攝讓他逐漸意識到社會與環境密不可分，因此他耗時12年拍攝整條濁水溪，並辭去工程師工作，沿著上游一路走到出海口，尋著兒時記憶，追溯農業經濟、人文地景與生活樣貌變化，去年出版「追一條溪：濁水溪河畔記事」一書。

他以二水菸葉產業作為第一個田野調查主題，呈現濁水溪流域如何支撐地方生存，許多地景則隨著時間逐漸消失，相關作品更曾受邀赴法國展出。

許震唐提及，多年來他見證風機出現、農業型態轉變、移工進入流域勞動，也看見垃圾議題需被重視。他說，時間不會停止，因此濁水溪的故事仍在進行，這本書是一個「逗號」，而非句點，他會持續拍攝。

「不是美化，也不扭曲現實，而是貼近日常，讓影像成為改變的可能」，許震唐形容，濁水溪如一位不斷付出的母親，滋養土地、供應能源，卻承受各種開發壓力，攝影或許只能捕捉時間斷面，但他希望透過影像、書寫，甚至導覽行動，讓更多人理解這條河川的多重面向（編輯：李淑華）。1150106