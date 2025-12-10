《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲2026 X-site計畫首獎

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立美術館第13屆X-site計畫今（10）日公布，由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎，結合北美館廣場的蛇紋石地坪並重新詮釋，透過局部揭示地面層水平線條的方式，創造出交疊的新空間。

北美館自2014年啟動X-site計畫，每年公開徵選以戶外廣場為基地，當代藝術與建築美學為核心，且鼓勵跨領域、多元性的展演對話與參與，期能讓未知的X激發人們對於空間的再想像。此次經2階段評選，共6組入圍複選的團隊，包含，波缽《波缽》、雨露工作室《傘之廊》、一分之一《一分之一》、對數設計《之間－時間的堆砌與編織》、曦立方設計研究室《流動碎片－填石造路》，其中由「做白工作室」以《鏡・亭・山：相看兩不厭》獲得首獎。

廣告 廣告

《鏡・亭・山：相看兩不厭》以「拉起廣場地表」為構想，重新形塑北美館戶外廣場的地貌輪廓，開展具多層次感知的空間經驗，延伸廣場原有的蛇紋石地坪語彙，巧妙運用反面向的懸浮鏡面，建立一處兼具遮蔭效果、以上升量體形成開敞視域的全新地景裝置；同時結合聲音與互動元素，為觀眾創造走入美術館的驚喜入口，提出更多對於未來的場域想像。

此外，針對首獎作品，評審團表示，當地坪的厚度成為北美館的延伸，空間、物件、身體則開始共構未來拓建的序曲。此次作品不僅回應X-site計畫的「初心－超級室內的體驗」，更在雙向回望之間映照真實與擬仿的辯證，為未來的X-site提出真切的提問，而作品的雙面性閱讀，一方面暗示廣埸下方有地下展演空間，另一方面鏡面反射材質所形塑的內面空間，提供觀眾進出北美館時辯證內與外、自身與作品的相對關係，是其亮點特色。