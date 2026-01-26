鏽跡＋灰塵才值錢？身價1.8億的稀有車、被誤以為是垃圾

記者鍾釗榛／綜合報導

有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的故事說話。在巴黎Artcurial拍賣行，一輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是典型的「穀倉級珍品」，滿身灰塵卻比任何拋光修復車更有靈魂。

賽道血統直上公路

這輛300 SL的血統可追溯到1952年橫掃利曼與Carrera泛美公路賽的W194賽車。後來在美國進口商Max Hoffman推動下，誕生了公路版300 SL，成為全球首款量產機械燃油直噴跑車，搭配管狀車架與經典鷗翼車門，讓這款跑車從一開始就注定成為傳奇。

黑標性能版提前現身

首任車主Claude Foussier為它升級性能，裝上NSL套件後，輸出從215匹提升至240匹，再搭配運動化懸吊、中央鎖輪圈與加長方向柱，彷彿是AMG誕生前十年的「黑標版300 SL」，真正的賽道性能上路。

七十年歲月不動如初

令人驚嘆的是，這輛車七十年幾乎未被動過，原廠漆、原引擎、原鑰匙完全匹配，里程僅3.4萬公里。停放11年後，只換上電池與火星塞就能直接發動，彷彿時間在它身上停止，成為汽車界的奇蹟。

拍賣身價直衝上億

全球僅約60輛具備相同規格的300 SL，收藏價值極高，與鋁製車身版本同級。拍賣預估成交價新台幣約7,300萬至1.8億元，對收藏家來說，它不只是一輛車，更是一段活生生的歷史。

