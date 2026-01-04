鐘年晃：邱議瑩2.0升級、是市民最好選擇

▲ 邱議瑩於政見發表會上展現「政策控」實力，是唯一提出「政策白皮書」的候選人，展現接棒陳其邁、帶領高雄的氣勢。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選政見會（3）日落幕，其中立委邱議瑩口條清晰、台風穩健，表現亮眼，獲不少網友盛讚「出乎預料的好」。資深媒體人鐘年晃在 Threads 發文直言，這次看到的是「2.0升級版的邱議瑩」，並肯定她是「高雄市民最好的選擇」。

▲ 名嘴鐘年晃在 Threads 發文直言，這次看到的是「2.0升級版的邱議瑩」，並肯定她是「高雄市民最好的選擇」。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

鐘年晃表示，當一位好市長，關鍵在於「人格特質」與「市政規劃」，前者決定後者能否真正落實；而邱議瑩在政見會中展現的成熟度，顯示政策思考早已長時間醞釀。他也提到「24小時國際機場」政見，切中高雄未來發展關鍵。

政見會上，邱議瑩展現「政策控」實力，是唯一提出「政策白皮書」的候選人，並從容說明「南星新機場」、「AI創世紀任務」及「六環六線」等完整藍圖，展現接棒陳其邁、帶領高雄的氣勢。

