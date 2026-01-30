鐘點看護移工擴及基隆市 新增伊甸基金會加入試辦

〔記者李靚慧／台北報導〕為提供國人「臨短急」的照顧需求，勞動部自114年4月開辦俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，勞動部最新通過「伊甸基金會」成為多元陪伴照顧服務試辦單位，服務區域擴及基隆市，使全台試辦單位累積已達13家，服務範圍包括直轄市6都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。

勞動部推動全自費的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，讓臨時有緊急照顧需求的民眾，可單次申請鐘點看護移工，申請資格包括具有效期間內身心障礙證明、具有效期間內全民健康保險重大傷病資格、具三個月內就醫或手術紀錄、符合聘僱外國人從事家庭看護或中階家庭看護工作的被看護者資格，及經長期照顧管理中心評估屬長期照顧需要等級第二級至第八級。

勞動力發展署表示，該計畫目的在以「一對多」的照顧模式，在家人因失能有照顧需要，或家有病患出院時提供4小時以上的服務。自114年4月開辦，從初期6家試辦單位、去年11月底再加入6家，累積總服務時數已突破3.4萬小時。

即日起，新增財團法人伊甸社會福利基金會為試辦單位，服務範圍涵蓋臺北市、新北市與基隆市，目前全臺共有13家試辦單位，整體服務區域包括直轄市6都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。發展署統計至目前為止，官網瀏覽人數破15萬人，累積總服務時數已突破3.4萬小時，總服務人次已逾3,900人次。

發展署分析，申請多元陪伴照顧服務的對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗，比例達35%，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔27%；申請服務的頻率從申請1天的單次服務，至1個禮拜、1個月不等，均依個案照顧需求自行提出，經試辦單位評估後派員提供服務，縮短家庭照護空窗期，並實現服務提供彈性最大化。

