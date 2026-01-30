鐘點移工擴大至北北基桃 服務逾3900人次

勞動從自114年4月開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」（鐘點移工），即日起範圍再擴大至「北北基桃」生活圈。（示意圖／報系資料照）

回應長者或被看護者臨時有狀況卻找不到照顧人力、外籍家庭看護空窗期的短期照顧需要或家人術後出院的急性後期照顧等「臨短急」照顧需求，勞動從自114年4月開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」（鐘點移工），即日起範圍再擴大至「北北基桃」生活圈。

伊甸社會福利基金會也正式成為多元陪伴照顧服務試辦單位，服務範圍涵蓋台北市、新北市與基隆市，加上114年4月初開辦的6家試辦單位及同年11月底加入的6家試辦單位，目前全台共有13家試辦單位，整體服務區域包括直轄市6都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。截至目前為止，官網瀏覽人數破15萬人，累積總服務時數已突破3.4萬小時，且受服務的人次已逾3900人次。

據統計，申請多元陪伴照顧服務的對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗佔35％，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔27％；申請服務頻率從申請1天的單次服務至1個禮拜或1個月不等，皆依個案照顧需求自行提出，經試辦單位評估後派員提供服務，縮短家庭照護空窗期，並實現服務提供彈性最大化。

