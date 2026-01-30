鐘點移工服務再納基隆 全台16縣市提供短期照顧

（中央社記者吳欣紜台北30日電）因應民眾「臨短急」服務照顧需求，勞動部推動鐘點移工計畫，今天起伊甸社會福利基金會正式加入試辦單位行列，也讓服務範圍再納基隆市，全台共有16縣市提供服務。

滿足國內民眾照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，今天起伊甸社會福利基金會也正式成為多元陪伴照顧服務試辦單位，讓服務範圍再納入基隆市；若加上民國114年4月初開辦的6家試辦單位及同年11月底加入的6家試辦單位，目前全台共有13家試辦單位，整體服務區域包括直轄市六都、達16縣市，全國服務縣市覆蓋率已破7成。

發展署也說明，根據統計，目前多元陪伴照顧服務試辦計畫的官網累計人數已突破15萬人，累積總服務時數已突破3.4萬小時，且總服務人次已超過3900人次。

另外，根據統計，申請多元陪伴照顧服務的對象以「短期重大傷及術後出院照顧」為大宗佔3成5，其次「長照服務空窗」與「聘僱外籍家庭看護喘息」佔2成7，申請服務頻率從申請1天的單次服務至1週或1個月不等，都依個案照顧需求自行提出，經試辦單位評估後派員提供服務，縮短家庭照護空窗期，並實現服務提供彈性最大化。

發展署表示，目前「多元陪伴照顧服務試辦計畫」在全國共有13家試辦單位提供服務，並開放官網線上預約服務，民眾如要申請服務或了解相關資訊，可至多元陪伴照顧服務試辦計畫官網查詢。（編輯：陳仁華）1150130