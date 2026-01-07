鐘點費漲幅20％！教師憂請假須自補差額 教育部回應了

教育部日前宣布，調升教師鐘點費、導師費，並加發行政工作獎金，所有調增追溯自2025年9月1日起生效。有老師擔憂，若去年請假請人幫忙代課，是否須自掏腰包補貼代課鐘點費價差。教育部次長張廖萬堅今天表示，若老師在學校差勤系統中請假，差額由中央、地方政府各半負擔。

教育部上月底公布，調增兼任及代課教師鐘點費，國小由336元調升至400元，國中從378元調至450元，高中則從420元提高至500元，漲幅約20％，並追溯自2025年9月1日起生效。

立法院教育及文化委員會今天審查「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案」等案， 張廖萬堅列席備詢。立委葛如鈞指出，許多教師反映，若在新制回溯起算日（2025年9月1日）之後請假，是否仍需自掏腰包補貼代課鐘點費價差？教育部相關規定模糊，導致基層教師無所適從，要求教育部應明確承諾凡有差勤系統記錄者，價差應全數由公費支應。

張廖萬堅則回應：「只要有差勤系統記錄的情況，價差是由教育部和地方政府各負擔50％支應。」

立委葛如鈞今天表示，有教師擔憂在新制回溯起算日請假，是否要自掏腰包補接價差，教育部回應，價差由中央跟地方政府各半負擔。（葛如鈞辦公室提供／林縉明台北傳真）

葛如鈞指出，若教育部政策回溯卻缺乏統一指引，恐將形成「中央發紅包、正式教師埋單」的不公現象，「紅包裡的錢，不該來自正式老師的口袋。」

此外，葛如鈞質疑，鐘點費調整範圍是否涵蓋第八節課與寒暑輔導鐘點費？葛如鈞強調「一所學校不能有兩個世界，調整就應一致！」要求教育部儘速研議，一併調漲第八節課與寒暑輔導鐘點費。

