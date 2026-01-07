鐘點費調升回溯 教育部:代課費差額公費支出

鐘點費調升回溯 教育部張廖萬堅次長:代課費差額公費支出

教育部在年前宣布提高高級中等以下學校導師職務加給、鐘點費、增給行政工作獎金，所有調增追溯自114年9月1日起生效。但此調升引發部分教師擔心，若去年請假請人幫忙代課，是否需自掏腰包補鐘點費差額給代課老師。對此，教育部政務次長張廖萬堅今天(7號)接受立委質詢時表示，若老師在學校差勤系統中請假，鐘點費調升前後的差額會由中央、地方政府負擔各半。

立法院教育及文化委員會7號審查「偏遠地區學校教育發展條例部分條文修正草案」，教育部政次張廖萬堅出席備詢。

廣告 廣告

會中立委問及教育部宣布兼代課教師鐘點費全面調增20％，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中由420元調升至505元，鐘點費調漲回溯到114年9月，引發老師在社群媒體上關心，若114年9月到12月間若有請假、請其他老師代課，鐘點費的差額是否要自掏腰包補給。

對此，張廖萬堅次長回覆，若老師在學校差勤系統中請假，差額就會以公費支出，是由中央、地方政府負擔各半；但若老師是私底下請假，系統上就不會有記錄。