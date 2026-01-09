鐘點費調升20％ 課後輔導卻原地踏步 花蓮教師喊不合理

花蓮教師團體呼籲各級學校課輔鐘點費一併調整，教育處回應將積極處理。（王志偉攝）

基於導師費、鐘點費多年未調整，並鼓勵教師投入導師及行政工作，教育部去年12月宣布，兼任及代課教師鐘點費將全面調增20％。不過，花蓮教育團體指出，課後輔導鐘點費卻未同步調整，恐有違反《勞動基準法》之虞，甚至出現「加班費低於上班鐘點費」的不合理現象。對此，花蓮縣政府表示，將通盤檢討，並參考其他縣市作法研議改善。

花蓮縣教師會與花蓮縣教師職業工會聯合指出，教育部於114年12月宣布調漲高國中小教師鐘點費及導師費，其中國小鐘點費調升至405元、國中455元、高中職505元。然而，對於高國中小及幼兒園擔任課後課業輔導、課後照顧的教師與教保員，其具加班性質的鐘點費卻未一併檢討調整，形成制度落差。

教師團體說明，依《勞基法》規定，幼兒園兒童課後留園、國小課後照顧、國中及高中第八節課後輔導等，均屬加班性質之勞務，加班鐘點費應高於平日每小時工資三分之一以上。目前國中課後輔導鐘點費為450元，國小及幼兒園為400元，性質上屬加班費；但在兼任、代課鐘點費調漲後，國中為455元、國小405元，反而出現加班時段鐘點費低於正常上班鐘點費的情況，不僅不合理，也恐違反勞基法精神，呼籲縣府教育處儘速研商調整。

花蓮縣政府教育處回應，教育部宣布調整鐘點費後，確實發現課後輔導鐘點費存在落差問題，內部已著手討論因應方案，將了解並參考其他縣市政府的處理方式，同時加強與教師團體溝通協調，盼在符合法規的前提下，兼顧教師權益與制度合理性。

