「鐘點費」調漲20%仍買不起立可白！葛如鈞要求教育部補齊制度漏洞

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨立法委員葛如鈞今（7）日在立法院教育及文化委員會質詢教育部次長張廖萬堅，針對教育部宣布自2025年9月1日起調漲兼任及代課教師鐘點費表達肯定。葛如鈞指出，過去只能「買得起原子筆」，如今調漲後「連立可白都買不起」，他也直言，此次調整「只是小步前進，仍遠遠不夠」。

葛如鈞今日在立法院教育及文化委員會質詢教育部次長張廖萬堅。(圖／葛如鈞國會辦公室)

據了解，教育部此次調整內容為：國小兼任及代課教師鐘點費由336元調升至400元，國中由378元調至450元，高中由420元提高至500元，平均漲幅約20%。

廣告 廣告

張廖萬堅回應指出，只要有差勤系統紀錄，鐘點費價差將由教育部與地方政府各負擔50%。(圖／葛如鈞國會辦公室)

葛如鈞指出，過去只能「買得起原子筆」，如今調漲後「連立可白都買不起」，反映教師鐘點費長期被低估。相較過去20年間基本工資累計漲幅高達197%，教師鐘點費調幅明顯失衡，教育部應持續檢討並朝合理待遇邁進。

針對基層教師高度關切的「回溯起算後請假，是否需自行補貼代課鐘點費價差」問題，葛如鈞嚴正指出，教育部相關規定至今模糊，恐形成「中央發紅包、正式教師買單」的不公平現象。他強調，凡有差勤系統紀錄者，代課鐘點費價差應全數由公費支應，「紅包裡的錢，不該來自正式老師的口袋。」

對此，張廖萬堅回應，只要有差勤系統紀錄，鐘點費價差將由教育部與地方政府各負擔50%。葛如鈞則要求教育部應提出明確、統一的行政指引，避免各縣市各行其是，讓教師承擔不必要的壓力。

此外，葛如鈞也質疑此次調整是否涵蓋第八節課與寒暑輔導鐘點費，強調「一所學校不能有兩個世界」，要求教育部儘速研議，讓相關鐘點費調整一致適用，避免制度性不公。

在數位政策方面，葛如鈞則進一步要求教育部針對AI在偏鄉教育的應用提出具體規劃，並於一個月內提交AI教學工具開發清單，明確說明用途、預算與期程。他指出，偏鄉教師往往一人身兼多職，教育部有責任善用AI工具，協助教師回歸教學本質，真正落實「AI內閣」對教育與數位轉型的承諾。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理