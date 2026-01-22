鐳洋：黑鳶1號完成跨區通聯 推進低軌通訊應用布局

（中央社記者潘智義台北22日電）鐳洋科技今天表示，受國家太空中心（TASA）委託，並與工研院合作開發的8U物聯網立方衛星「黑鳶1號」（Black Kite-1），自順利發射入軌後，已成功與多個海外地面接收站建立穩定通訊，完成首次跨區域通聯。

鐳洋科技說明，黑鳶1號完成首次跨區域通聯，顯示整體衛星通訊系統與地面控制架構已具備穩定運作能力，也為未來低軌衛星的星群運作與物聯網應用奠定關鍵基礎。

鐳洋科技指出，黑鳶1號此次通聯遍及歐洲、非洲、亞洲、大洋洲及南美洲的多個地點，成功與葡萄牙的亞速爾群島、冰島、智利、斯里蘭卡、模里西斯、南非及紐西蘭的地面站建立穩定訊號鏈路，每日約進行5次通聯，每次通聯持續約8至10分鐘，即使跨越不同時區，衛星仍維持穩定的通訊表現，顯示整體系統整合與運作具備良好可靠性，可支援後續在軌操作與系統運作需求。

鐳洋科技解釋，本階段任務重點在於完成遙測、追蹤與命令（TT&C）功能驗證，確認衛星與地面系統之間的基礎通訊與控制能力。

傳統物聯網衛星多使用UHF頻段，傳輸速度有限，回傳資料常需等待；黑鳶1號採用S-band通訊，就像為衛星升級「高速通道」，不僅能快速回傳遙測數據，天線更小、波束更集中，也更容易與地面站對接，提升在軌操作效率與數據解析能力，確保衛星健康狀態與任務指令能即時掌握。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，黑鳶1號完成在軌通聯與遙測資料收發，展現團隊在系統整合與衛星控制上的實力，同時精準掌握通訊品質與系統運作狀態。

王奕翔指出，透過實際軌道環境操作，團隊逐步建立可複製、可擴展的任務執行模式，為後續星群部署及低軌通訊應用提供關鍵依據，並持續推動技術優化，強化鐳洋在全球低軌通訊市場的長期戰略競爭力。

王奕翔透露，未來黑鳶1號將接續執行多項任務，包括完成地面站操作與建置使用者介面、驗證鐳洋自研的Ku頻段高速通訊與LoRa低速通訊酬載，以及國家太空中心提供的酬載健康檢測、高精度GPS接收器（GPSR）與太空級通用圖形處理器（GPGPU）等。透過這些任務，將進一步確認衛星通訊與控制系統的穩定性與多樣化應用能力。

黑鳶1號在軌通聯成功，鐳洋認為，不僅代表自身在衛星通訊技術上的重要里程碑，也體現團隊將研發成果落實於實際運作的能力。今年，鐳洋將再發射3顆8U物聯網立方衛星，透過星群運作逐步推進全球低軌通訊與物聯網應用布局。（編輯：張良知）1150122