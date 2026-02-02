鐵了心打詐！緬北電詐集團白家4人遭處死 繼明家後又一家族被滅

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

繼明家11人後，中國再次祭出鐵腕手段打擊詐騙。根據中媒報導，緬北電詐集團白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益遭判處死刑。因白家犯罪集團首要分子白所成已因病死亡，其餘4人已於今（2）日執行死刑。

緬北電詐集團白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益等4人已於今（2）日執行死刑（圖／翻攝微博）

根據《界面新聞》報導，緬北地區因其特殊的歷史、政治、地理原因，長期處於武裝割據局面。緬北果敢自治區以白所成等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節情節極其惡劣。白所成是果敢自治區政府原主席，長子白應能擔任緬甸百勝集團董事長，二兒子白應蒼原是果敢財政局副局長和果敢自治區民兵大隊長。

白所成從1965年「果敢王」彭家聲打遊擊起，就追隨彭家聲，曾擔任果敢同盟軍副司令。 2009年8月，彭家聲等被驅逐，白所成自任果敢自治區主席，隨後果敢進入被四大家族控制的時代。近年來在電詐圈聞名的百盛園區、蒼勝科技園區等都為白家所有。園區主要由白所成的兒女白應蒼、白應蘭等打點，白所成本人通常隱身幕後。

2023年12月10日，公安部發布消息，在掌握相關犯罪事實和證據的基礎上，決定對白所成、魏懷仁、劉正祥等10名緬北果敢自治區電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目進行公開懸賞通緝。 2024年1月，白所成、白應蒼等白家犯罪集團多名重大犯罪嫌疑人被押解回國。2025年7月，白家犯罪集團案白所成等21人被提起公訴。2025年11月3日，深圳市中院判白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，並判處相應附加刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告提出上訴。廣東省高級人民法院經開庭審理，於2025年12月24日裁定駁回上訴，維持原判，依法報請最高法院核准。

最高法院確認白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益犯下故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣及製造毒品、綁架、開設賭場等罪名，判處4人死刑。第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，最高法依法核准。深圳市中級人民法院接獲最高人民法院刑事裁定書及死刑執行命令後，依法對白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益宣判並執行死刑，臨刑前已安排其近親屬會見。

