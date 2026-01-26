鐵了心抵制日本一整年？ 中國航空公司宣布到今年10月的赴日機票都可免費退票

中國國際航空,翻攝臉書



北京政府因為日本首相高市早苗「台灣有事」發言而暴怒的報復行為，可能將持續一整年。中國多家航空公司週一（26日）晚間都發出聲明，表示直到今年10月底的赴日機票，都可以免費退票。

這些航空公司聲稱，是根據中國外交部發表的「出行提醒」，協助旅客「更好安排」出行，宣布這些措施。週一稍早，中國外交部透過官媒大肆報導說，赴日中國公民有生命危險，勸戒中國民眾今年春節不要赴日旅行。

但是中國航空公司所做的安排顯然不僅止於春節。中國國際航空（國航）、中國南方航空（南航）、中國東方航空（東航）這三大中國航空公司，以及山東航空、廈門航空、上海航空等多家航空公司同步公告，針對1月26日12時前已購買、旅行日期為3月29日至10月24日的日本航線航班機票，可辦理免費退改手續。

國航公告可以免費更改取消的日本航班，包括東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌與沖繩的航線。東航公告稱，可以免費變更改期原非日本航班日期前後三天內的機票，或者免收手續費退票。南航公告稱變更赴日航班機票成為其他相同航程的機票免收手續費，退片免收手續費。

在北京「窗口指導」下，中國國營的這些航空公司已經多次提供赴日航班免費退票服務，甚至有航空公司直接打電話逼問旅客，是否真的還是要依原計畫飛赴日本，而不是退票改票。

這多家航空公司已經在去年11月15日宣布2025年底之前的赴日航班可免費退票，去年12月5日，免費退票時程又加碼至今年3月28日，現在又一舉延長至10月24日。

日媒先前報導，北京一開始認為去年10月上任的日本首相高市早苗只是另外一個短命首相，認為可以輕易對她施壓。豈料北京的無理打壓成為高市早苗持續在日本維持超高人氣的助力之一。現在高市早苗解散國會將在2月8日投票重選，有可能囊括更多的席次，更長期穩固執政，迫使北京必須考慮「長期方案」。

