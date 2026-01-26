鐵了心抵制日本一整年？ 中國航空公司宣布到今年10月的赴日機票都可免費退票
北京政府因為日本首相高市早苗「台灣有事」發言而暴怒的報復行為，可能將持續一整年。中國多家航空公司週一（26日）晚間都發出聲明，表示直到今年10月底的赴日機票，都可以免費退票。
這些航空公司聲稱，是根據中國外交部發表的「出行提醒」，協助旅客「更好安排」出行，宣布這些措施。週一稍早，中國外交部透過官媒大肆報導說，赴日中國公民有生命危險，勸戒中國民眾今年春節不要赴日旅行。
但是中國航空公司所做的安排顯然不僅止於春節。中國國際航空（國航）、中國南方航空（南航）、中國東方航空（東航）這三大中國航空公司，以及山東航空、廈門航空、上海航空等多家航空公司同步公告，針對1月26日12時前已購買、旅行日期為3月29日至10月24日的日本航線航班機票，可辦理免費退改手續。
國航公告可以免費更改取消的日本航班，包括東京、大阪、名古屋、福岡、仙台、廣島、札幌與沖繩的航線。東航公告稱，可以免費變更改期原非日本航班日期前後三天內的機票，或者免收手續費退票。南航公告稱變更赴日航班機票成為其他相同航程的機票免收手續費，退片免收手續費。
在北京「窗口指導」下，中國國營的這些航空公司已經多次提供赴日航班免費退票服務，甚至有航空公司直接打電話逼問旅客，是否真的還是要依原計畫飛赴日本，而不是退票改票。
這多家航空公司已經在去年11月15日宣布2025年底之前的赴日航班可免費退票，去年12月5日，免費退票時程又加碼至今年3月28日，現在又一舉延長至10月24日。
日媒先前報導，北京一開始認為去年10月上任的日本首相高市早苗只是另外一個短命首相，認為可以輕易對她施壓。豈料北京的無理打壓成為高市早苗持續在日本維持超高人氣的助力之一。現在高市早苗解散國會將在2月8日投票重選，有可能囊括更多的席次，更長期穩固執政，迫使北京必須考慮「長期方案」。
更多太報報導
春節有望免在日本看到大群中國客？ 北京警告民眾不要去日本過春節
日本大選首份民調出爐 自民黨領先、近7成不期待「中道改革聯合」
有片／中國男子偷爬富士山扭傷腳、警方出動10人救下山 網友罵聲一片
其他人也在看
中國外交部稱日本治安差、地震頻繁「春節勿去日本」台網爽翻：快訂機票
中國日前因高市早苗首相堅定表明「台灣有事可能構成日本存亡危機」而惱怒，呼籲民眾避免前往日本旅遊。中國外交部26日又發布提醒，稱日本近期治安堪憂，且部分地區連續發生地震，呼籲春節期間「避免前往日本」。日本旅遊達人林氏璧直呼「日本機票還不快訂起來！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
春節有望免在日本看到大群中國客？ 北京警告民眾不要去日本過春節
農曆新年的旅遊旺季，北京政府針對高市早苗的「台灣有事」發言再度進行報復，警告中國民眾春節不要去日本旅行。太報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
勞動部發錢！補助「最高4.8萬」 申請資格、方式一文看懂
為減輕青年待業期間的經濟壓力，勞動部推動「支援青年就業計畫」，針對年滿15至29歲、本國籍、未在學且連續60日未就業的初次尋職青年提供支持。青年完成報名後，可獲政府提供的職涯輔導資源，並可申請尋職津貼與就業獎勵金，合計最高可領4萬8千元，協助青年安心尋職、順利銜接職場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
「15兆元換關稅」！藍營批台美協議害慘台灣 黃暐瀚揭在野出招2劇本
台美關稅談判拍板，針對台灣半導體及科技企業將新增對美投資2500億美元（約7.8兆新台幣），恐加速產業外移的隱憂，成為民眾關注的焦點之一；資深媒體人黃暐瀚指出，國民黨既然認定台美關稅協議會害慘台灣，接下來不是擋在程序委員會，就是付委後進行嚴審。不過黃暐瀚也表示，如果最後台灣產業界希望立院不要擋、趕快通過，就還有討論空間。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
北京攤牌了！要求藍營擋國防預算 喊話國民黨實質作為 傳中國開條件 要求兩岸論述中抹除中華民國 自由不是免費的 台灣要靠自主防禦｜全球聊天室｜#鏡新聞
美國在台協會AIT處長谷立言說：「自由不是免費的」，台灣如何強化自我防禦能力，也成了美國關注重點。近期美國聯邦眾議院通過「國防撥款法案」，加速對台軍售流程，與台灣建立「準同盟關係」。然而，1.25兆的國防特別預算條例，卻連續八度被在野黨封殺，遲遲無法付委審查。有平面媒體報導，背後恐怕與國民黨想推動的「國共論壇」，以及「鄭習會」有關。 《鏡好買》電商平台全新上線🔥 鏡好買是鏡電視全新推出的官方選物平台，精選日常生活中真正好用、安心、有品質的商品，從美食、生活用品到居家好物，幫你把關品質好生活❤️ 現在加入就送購物優惠券👉 https://lihi.cc/keGMC 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡好買MirrorLife👉https://lihi.cc/keGMC 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 7則留言
台灣金聯子公司攜手台銀 推包租代管跨界合作
（中央社記者呂晏慈台北26日電）台灣金聯今天表示，子公司力興公司與台灣銀行簽署業務合作契約書，將展開包租代管與信託業務的跨界合作，以「留房養老」的安養信託實務需求為出發點，透過專業租賃管理，把閒置或難以自行管理的不動產活化為租金收入，讓年長者持續享受房產增值潛力。中央社 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
37歲護理師被控拿手槍遭擊斃！畫面曝光打臉「是手機」川普仍挺執法 歐巴馬柯林頓齊開轟
美國總統川普以掃蕩非法移民為由，派邊境執法人員進駐明尼蘇達州，但本月卻接連發生兩起民眾遭執法人員射傷身亡的事件，引發民眾怒火。上週六（24日）在明尼阿波利斯，一名37歲的白人男護理師被控持槍靠近邊境巡邏官員，隨後遭包圍壓制，連開多槍擊斃，川普發生力挺執法人員，但根據現場目擊者拍到的畫面，護理師手上拿的是手機而非手槍，直接打臉聯邦政府說法；此事件讓聯邦政府與地方的緊張關係再升溫，民主黨前總統歐巴馬、柯林頓等人也紛紛表態，要求川普政府負責。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 2則留言
無法看霍諾德Netflix直播！中國網友愣了：我們才是一座孤島
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，成就這項大事的推手正是台北101董事長賈永婕，成功讓世界看見台灣，直呼「我要退休了，緊張死了」。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也曝光中國人反應。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14則留言
凌晨3點集合看升旗 中國男天安門前猝死！旅行社判賠160萬
凌晨3點集合看升旗 中國男天安門前猝死！旅行社判賠160萬EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
美執法人員明州開槍再釀死引公憤 川普派邊境沙皇親赴處理
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市最近再發生邊境執法人員擊斃公民的事件，再度引發公憤。美國總統川普今天表示，他將派遣主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼前往明州處理此事。中央社 ・ 7 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
眾院選前談對中關係 高市早苗：持續對話立場不變
（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本首相高市早苗今天重申，日本對中國仍然敞開對話之門，至於未來是否與中國領導人直接接觸、在何時以何種形式進行，她目前無法具體說明，但將持續努力，透過包括直接對話在內的各種方式，讓中國正確理解日本的立場。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
威力彩頭獎連26槓 下期獎金上看7.7億元
（中央社台北26日電）威力彩第115008期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、03、32、26、12、38，第二區中獎號碼為04；派彩結果，頭獎槓龜，連26槓，下期（29日）預估銷售新台幣2.3至2.5億元，頭獎上看7.7億元。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
慢旅持續發酵！臺東取得 GTS「好旅行標章」
家數為全臺最多縣市 成長速度居全國前段班 【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣政府持續推動「臺東永續觀光產業輔導台灣好報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
今彩539第115022期 頭獎槓龜
（中央社台北26日電）今彩539第115022期開獎，中獎號碼26、30、06、23、15；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台灣難以迴避的教訓 美暴風雪暴露天然氣發電最大弱點
近年台灣在左派倡議的「減碳」下，不得不大量使用天然氣做為基載電力，以彌補綠電的不穩定。然而美國近日發生的暴風雪，卻預示天然氣做為基載電力的致命缺點，尤其台灣除了氣候因素，還可能遭到中國武力禁運封鎖，問題的發生機率還要更高。一場規模龐大的冬季暴風雪正橫掃美國本土，電網營運商正採取非常措施，以維持供電穩定並避免輪流停電。這場暴風雪延綿超過2300英哩，根據路透社......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 6則留言
台灣關稅協議吃悶虧？台積電加速赴美 明居正2點反思：川普卸任前拿不到4成產能
台美關稅談判16日達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，也是全球首個取得美232條款關稅優惠國家，雙方並將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元。對此台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，談判結果好到超乎一般人的想像。 明居正以談判後的台北股市為例，第1天漲了近600點；第2天漲了230點；第3天跌下去又漲；第4天......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 251則留言
張又俠落馬「中國恐爆內戰」！專家嘆：習近平上當了
政治中心／周孟漢報導中國又有有高階將領落馬！官方證實，中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嚴重違法違紀遭調查，成為中國最新一批遭整肅落馬的解放軍高層，消息曝光後，引發各界譁然。對此，總體經濟專家吳嘉隆有感而發，先是猜測中國有可能爆發內戰，事後又2度發文，稱「習近平其實是上當了」並揭露幕後黑手。民視 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
「沒出錢」霍諾德攀爬101 財政部長莊翠雲證實只出場地且事先不知
美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）成功挑戰攻頂台北101，成為無安全裝備、徒手登上101第一人。財政部身為101的背後公股銀行大股東上層，部長莊翠雲今（26）日在立法院財委會被問到台灣101、財政部是否有出資？她回應據了解是沒有提供資金，只提供場地。同時她也坦言事前並不知情，101董事長賈永婕並沒有向她提及「公司治理不需提報」。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
美抗議民眾咬斷ICE手指！川普轉發驚悚圖
[NOWnews今日新聞]美國聯邦移民執法官員在當地時間24日，於明尼蘇達州明尼亞波利斯開槍擊斃一名男子普雷蒂（AlexPretti），這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發民眾另一波抗議行動。甚...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6則留言