鐵了心拚「美國製造」 台積電砸62億在鳳凰城購地

台積電擴大美國布局，公告斥資約62億元台幣，向亞利桑那州政府取得新土地。（圖／東森新聞）





台積電擴大美國布局，公告斥資約62億元台幣，向亞利桑那州政府取得新土地，當地廠區再加一。隨著先進製程持續大衝刺，市場更傳出台積電有意將部分成熟製程設備轉移至世界先進新加坡廠，藉此擴展先進製程產線。不過同一時間，高通卻宣布將投片三星2奈米，重新採取雙晶圓代工模式，但專家指出，三星良率仍不穩定，最終恐怕仍得仰賴台積電。

畫面中大卡車駛過寫有Arizona字樣的路牌，鏡頭隨之來到美國亞利桑那州。大片空地上，美國國旗隨風飄揚，台積電擴廠再添一案。公司公告投入62億元台幣，取得當地365萬平方公尺土地，也呼應董事長魏哲家先前提出，要打造超大型晶圓聚落的目標。

業界分析，此舉具備三大戰略意義，包括確保未來10年土地供應、配合晶片法案推動在地製造承諾，以及因應地緣政治風險、分散生產據點。

美國鳳凰城副市長Ann O'Brien表示，台積電投資有助於促進經濟成長、提高工資水準，相關創新成果位於鳳凰城市中心，能夠對當地居民生活帶來正面改變。

台積電積極擴張廠區，主要目的在於衝刺先進製程。市場也傳出，台積電評估將部分台灣成熟製程設備，轉移至世界先進新加坡12吋廠。即便目前12吋產能利用率仍偏吃緊，但考量既有空間有限，基於長期毛利率布局，仍需持續擴大先進製程與封裝規模。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣指出，台積電可能會將部分成熟製程客戶，轉往世界先進體系進行生產。

隨著市場瘋搶台積電2奈米產能，調整成熟製程產線成為必要選項。外界預估，蘋果未來i18系列中的A20晶片，已搶下約一半2奈米產能；英特爾以18A製程力圖反攻，也將投片台積電N2製程；超微同樣下單CPU晶片。

相較之下，高通雖仍是台積電的重要代工夥伴，卻重新找上三星洽談2奈米晶圓代工。市場傳出，三星以至少低3成的價格吸引高通投片，背後還有策略性考量。

柴煥欣分析，高通可能是為了三星自家智慧型手機，提供對應晶片，並交由三星負責晶圓代工。換言之，三星替高通生產的晶片，將主要用於三星手機。不過三星長期以來良率不穩，其他產品仍高度依賴台積電。專家指出，高通採取雙晶圓代工策略，若未來三星無法達到其製程與良率要求，最終恐怕仍得全數回到台積電投片，屆時可能付出更高昂的代價。

