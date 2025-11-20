鐵了心消滅600「直美」醫師！ 石崇良重批：別以為剛畢業就能獨立 7

衛福部鐵了心要消滅「直美」醫師！雖然有基層反彈，批評修法要求所有從事醫美醫師必須完成二年的PGY（畢業後臨床醫學訓練），是「強摘的瓜不甜」，PGY訓練內容根本無涉醫美。但衛福部長石崇良今（20）日把話說得更重，強調別想像「醫師剛畢業就能夠獨立執行業務」，民眾託付給醫療人員的是生命，當然應該完成必要訓練，況且國內只有醫美出現「直美」現象，其他科別都沒有，現在只是把它導正回來。

終結醫美亂象，衛福部日前正式預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」部分條文修正草案，針對醫美醫師設下技術門檻，全面堵死「直美」小門，限定醫師必須完成PGY並修畢32小時課程才能施作一般醫美（雷射、注射等）；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。新法預定明年1月上路，且溯及既往，所有醫美醫師得在上路後二及三年內完成補正。

石崇良下午出席「衛生福利部社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮」，會前接受媒體聯訪，回應台北市醫師職業工會質疑勉強部份醫師接受未必與醫美安全相關之臨床負荷是「強摘的瓜不甜」、「修理小孩給外人看」只為回應社會觀感的批評。

石崇良說，醫美不是完全沒有任何的副作用或者是醫療傷害，再加上尋求醫美服務的多數民眾 基本上都是健康的，並沒有醫療的急迫性，如果因為醫師的訓練不夠完整，而帶來額外的風險，對民眾的傷害跟醫學倫理上的要求，都必須檢討，此次才會去要求要完成PGY訓練才能執行醫美。

石崇良強調，醫界過去傳統、長期就一直認為醫師不是一畢業就能夠獨立執行業務，才會有住院醫師的訓練要求，不論你未來是要走一般科或次專科，都要進行、完成住院醫師訓練，從來就不是想像一個醫師剛畢業就有辦法獨立執行業務。

其他科都沒有這種現象，只有在醫美出現了「直美」！石崇良說，現在只是把它導正回來，回到正規醫學教育的程序、過程而已，我們需要負擔是民眾的生命，民眾把生命託付給醫療人員 ，我們當然應該要秉持最慎重、最恭敬的心情，完成必要的訓練。

石崇良指出，根據醫事司統計，從有PGY制度以來，全台約有600位左右未經PGY訓練就執業者，人數不多，由於美容醫學沒有特殊的執業科別，所以只算是一般科、不登記專科。

