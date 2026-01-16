鐵了心要格陵蘭！三條可能路徑控制世界最大島，揭示川普的北極戰略算盤

川普再度劍指格陵蘭，直言美國「無論如何」都必須掌控這座北極戰略要島。《金融時報》盤點，美國可能採取三條路徑──擴大駐軍、推動格陵蘭獨立或併吞疑雲。隨著北極航道開通、礦產資源豐富的格陵蘭正成為美、中、俄角力的核心焦點，也牽動全球地緣政治與能源供應鏈。

繼2019年提出「購買」格陵蘭（Greenland）遭拒後，美國總統川普（Donald Trump）近日一再公開強調，美國「無論如何」都必須擁有格陵蘭，並直指這座戰略要衝與礦產富庶之地若落入中俄勢力範圍，將嚴重威脅美國國安，甚至拒絕承諾排除軍事選項。此番言論不僅引發丹麥與歐洲盟友高度緊張，也讓「維持現狀、推動獨立、併吞」三條路徑浮上檯面。資源爭奪與地緣博奕交織下，原本寧靜的格陵蘭正淪為大國角力下的敏感棋子。

川普11日揚言，美國「無論如何」都將占領格陵蘭，制格陵蘭對美國國家安全至關重要，並指出如果美國不採取行動，俄羅斯及中國就會「接管」格陵蘭。他警告：「格陵蘭應該（與我們）達成協議，因為格陵蘭不會想看到俄羅斯或中國接管。」同時他還嘲諷了格陵蘭的防禦體系：「你知道他們的防禦手段是什麼嗎？兩隻雪橇犬。」他指出格陵蘭周邊都是俄羅斯及中國的驅逐艦與潛艇。

三條關鍵路徑

面對川普對格陵蘭的強硬表態，英國《金融時報》（Financial Times）梳理出美國可能採取的三條關鍵路徑。

一、維持現狀

丹麥偏好的解決方案是在1951年的《格陵蘭防禦協議》（Greenland Defence Agreement）下，允許美國增加在格陵蘭的軍事存在。二戰期間，美國在格陵蘭部署約1萬5000名士兵，並設了超過十個基地與設施。但後來駐軍逐步縮減，目前僅剩格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），駐軍人數少於200人。

現任與前任丹麥官員透露，丹麥當局曾多次向美國提供在格陵蘭建立更多軍事基地的機會，也很歡迎美國投資，但美方反應冷淡。

丹麥皇家國防學院（Royal Danish Defence College）北極安全研究中心（Centre for Arctic Security Studies）助理教授拉赫貝克-克萊門森（Jon Rahbek-Clemmensen）表示：「丹麥很樂意給美國一條退路，這可以成為川普某種的政治勝利，既不放棄對格陵蘭的政治控制，又讓他在安全層面獲得更大的掌控權。」

他指出，美國可以考慮簽訂新的防衛協議，內容包括建立更多美軍基地，格陵蘭採取更明確的反中立場，甚至將基地設為美國領土。

二、格陵蘭獨立

民意調查顯示，如果格陵蘭經濟改善，大多數格陵蘭人贊成脫離丹麥獨立，但最近一次民調結果指出，僅6%希望加入美國，85%的人反對。

格陵蘭一旦獨立，就可在不經丹麥政府同意的情況下，直接與美國簽署《自由聯合協定》（COFA），由美國提供安全保護，換取軍事與戰略權限。名義上，格陵蘭將獲得獨立，但實際上，格陵蘭將自身安全政策與礦產資源的控制權交給美國，以換取經濟支持。

美國北極研究委員會（US Arctic Research Commission）主席丹斯（Tom Dans）表示：「格陵蘭人是擁有自決權的民族。目前美國的討論主要關於如何尊重這個自決權。」

儘管如此，美國政府內部仍有人認為，格陵蘭獨立既是對美國的挑戰，也是改變雙邊關係的機會。白宮國家安全會議（National Security Council）前幕僚長格雷（Alexander Gray）表示：「如果他們（格陵蘭）獨立，那對美國是一種威脅，因為他們無法自我防衛。不幸的是，他們會立即受到俄羅斯或中國的脅迫或吞併。必須由美國提供安全保護傘，而那正是《自由聯合協定》發揮作用之處。」

美國與密克羅尼西亞（Micronesia）、馬紹爾群島（Marshall Islands）、帛琉（Palau）等三個太平洋島國皆簽署了《自由聯合協定》，美國在這三個國家享有專屬軍事通行權，並有權拒絕其他國家進入，而這三個島國在20年間共獲得70億美元做為回報。格雷認為，格陵蘭位於北美，應被納為《美墨加協定》（USMCA）準會員，作為吸引其深化與美國關係的額外誘因。

格陵蘭內部確實存在支持《自由聯合協定》的聲音，但大多數民眾仍對『以另一種依賴取代現有依賴』保持高度戒心。丹麥皇家國防學院北極安全研究中心助理教授拉赫貝克-克萊門森直言：「我很難理解，如果格陵蘭沒獲得比目前更好的經濟誘因，怎麼會接受《自由聯合協定》。」丹麥目前每年為格陵蘭提供7億美元補貼。

格陵蘭議員芬克（Kuno Fencker）曾與川普政府接觸，他表示美國的《自由聯合協定》優於目前格陵蘭與丹麥之間的協議。其他人也承認，獨立後的格陵蘭必須與美國或丹麥建立安全關係才能生存。

丹麥與格陵蘭的官員擔心，美國已開始展開行動，推動格陵蘭獨立。去年八月，丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）向美國駐丹麥大使館代辦抱怨，有「外國勢力」試圖影響格陵蘭的未來。

三、併吞

川普先前針對「取得格陵蘭控制權」的方式，拒絕做出「排除採取軍事行動」的承諾，並堅稱由於格陵蘭的戰略位置、對高科技產業至關重要的豐富礦產資源，將其納入美國版圖，符合美國的安全利益，12月甚至任命路易斯安那州（Louisiana）州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使，顯示美國對北極布局的高度重視。

美國北極研究委員會主席丹斯聲稱，川普關注的重點是保護美國安全，「這並非出於某種領土野心」。

丹麥官員承認，美國軍事入侵本身非常簡單，只需幾分鐘即可完成。儘管丹麥政府表示將投資42億美元加強北極安全，但丹麥在格陵蘭的軍事人員數量很少，裝備也十分匱乏。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）警告，如果美國併吞格陵蘭，等同動搖北約（NATO）與戰後歐洲安全體系。

資源寶庫與航道咽喉：格陵蘭為何關鍵

格陵蘭島人口為5萬7000人，自1979年以來一直享有高度自治權，國防與外交政策則由丹麥掌控。它位於北冰洋及大西洋之間，面積超過216萬平方公里，約60個台灣大，是世界最大島嶼。

格陵蘭富含鑽石、石墨、鋰、銅、鎳、鎵等礦物，還蘊藏著鏑、釹、铽等稀土元素，是全球科技與能源供應鏈的戰略寶庫；格陵蘭蘊藏歐盟列舉34種關鍵礦產中的25種，以及美國認定50種關鍵金屬的三分之二以上。雖然多年來，格陵蘭的礦物開採受限於氣候與基礎設施挑戰，但隨著氣候變遷，北極積雪融化，也讓這些礦藏更易於開採。

全球暖化讓北冰洋逐漸解封，北極海出現東北航道、西北航道、中央航道，而北極航道航行時間比傳統行經麻六甲海峽（Strait of Malacca）與蘇伊士運河（Suez Canal）約節省7至15天的航行時間。

在北極加速解凍、大國競逐全面升溫的背景下，格陵蘭早已不再只是偏遠寒島，而是牽動全球安全、資源與航道布局的戰略核心。川普高舉國安大旗，試圖擴大美國影響力，卻同時撼動盟友信任與既有秩序。格陵蘭的未來走向，已不只是丹麥與格陵蘭之間的政治選擇，更將左右北極權力結構如何被重新書寫。