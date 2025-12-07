鐵人三項大鵬灣年度封關賽開賽

鐵人三項大鵬灣年度封關賽，七日清晨由鵬管處長王玟傑（左四）等人鳴笛開賽。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

國內鐵人三項界年度封關重要賽事，第十二屆「2025 LEXUS LAVA大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」，連續兩天在屏縣東港大鵬灣熱力開跑，吸引超過二千名選手參賽，現場氣氛熱烈。

今年主會場重返濱灣碼頭，除了延續三百公尺游程的五十點三公里經典賽制外，也推出游泳三百公尺、單圈國道路線的TRYTRI短程組，吸引更多初學者勇敢投入鐵人運動，體驗大鵬灣獨有、全台唯一「飆速國道」競賽路線。

此外，今年的鐵人博覽會也融入屏東特色，讓選手與親友在比賽之外，也能透過味蕾與風景認識這片土地。同時大會也推出「逛博覽會集點換LAVA環保袋」活動，邀請大家走訪各品牌與在地攤商，把鐵人盛會與地方觀光緊緊連結在一起。

鐵人三項大鵬灣年度封關賽，吸引超過二千名選手參賽，現場氣氛熱烈。（記者鄭伯勝翻攝）

而為了協助不擅長游泳的選手，今年續辦深受好評的「轉大人組」，提供專屬轉換區與賽前試游教學，降低參賽門檻；同時比照IRONMAN KONA打造Coffee Boat試游咖啡船，並攜手在地遊湖業者推出全新的「鐵人加油船」，讓親友能在海上近距離為選手加油，成為大鵬灣獨具特色的賽事亮點。

該賽事為呼應觀光署「永續旅遊、低碳生活」政策，選手之夜全面停用一次性餐具，並邀請國立清華大學永續團隊進行現場實地考察，啟動賽事碳足跡計算，為未來申請「碳標籤認證」奠定基礎，朝打造全台典範級永續賽事的目標邁進。

鵬管處表示，鐵人賽已成為大鵬灣推動運動觀光的重要品牌活動，未來將持續結合永續、減碳、在地產業與文化特色，打造更多高品質、具國際吸引力的運動旅遊體驗。