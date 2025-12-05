鐵人界內戰！國道競速、黑白對決一次看 大鵬灣鐵人賽開戰

財經中心／師瑞德報導

全台唯一「國道鐵人賽」本週末屏東大鵬灣熱血開戰！2025 LEXUS LAVA鐵人賽吸2千人瘋搶，首創「黑白戰隊」殺紅眼對決，還有3萬元「最速賞」等你拿。今年更推「加油船」近距離觀賽，完賽還捐款做公益，結合運動、觀光與愛心，打造年末最狂運動嘉年華！（圖／LAVA提供）

年度壓軸鐵人盛會「2025 LEXUS LAVA 大鵬灣鐵人賽暨小鐵人賽」將於12月6日至7日於屏東東港大鵬灣熱血登場。邁入第十二屆的賽事，今年吸引超過2,000位選手報名參賽，賽事重返濱灣碼頭核心場地，新增TRYTRI短程組別，並首次推出「選手之夜」活動，打造專屬鐵人的熱血交流時光，為台灣鐵人賽季劃下最精彩句點。

本屆賽事由Lexus冠名贊助，與LAVA團隊共同打造更完整的參賽體驗。Lexus持續以行動支持挑戰極限與卓越生活風格，實踐「Experience Amazing」品牌理念，除提供報名費9折優惠外，更設置車主專屬報到區、單車安全檢查與專屬好禮，讓車主享受更安全、尊榮的參賽旅程。

廣告 廣告

星光選手齊聚 跨界對抗賽首度登場

賽事星光熠熠，男子組由去年冠軍潘子易領銜，對戰2023 IRONMAN 70.3 墾丁站冠軍張家豪、2020年冠軍江典祐及「地表最強老爸」許仁茂；女子組則由鐵人女王張綺文、上屆冠軍潘昱婷及2023冠軍張嘉家等人組成最強戰線。

其中最受矚目的莫過於12月7日登場的「黑白戰隊對抗賽」，由10位選手分別組成黑白兩隊，以51.5公里組的平均成績一決勝負。白隊由Southside Club主理人李瑋領軍，黑隊則由焦耳極限訓練中心教練張家豪坐鎮，雙方劍拔弩張，火花四射，預計將引爆場上最激烈對抗。

國道飆速再現 最速挑戰紀錄賽高懸

作為全台唯一開放國道進行賽事的鐵人三項，2025大鵬灣鐵人賽再度保留「自行車最速紀錄挑戰賽」。男子紀錄為張團畯於2020年創下的40公里53分38秒，女子則以張綺文2022年創下的1小時04分05秒為基準，挑戰成功即可獲得新台幣3萬元獎金。主辦方亦提醒，男子選手須在2小時30分內完賽，女子則為2小時45分內方可參與最速紀錄評比。

綠能、共融並進 全新賽事體驗升級

今年賽事持續推動永續與共融，獎牌以環保木材打造並結合手機支架設計，兼具紀念與實用；選手之夜全面停用一次性餐具，推廣可重複使用概念；場域設置太陽能充電座，導入富邦金控Run For Green™行動，並由Lexus RX 450h+插電式油電複合動力車擔任前導車，以純電模式領騎，為賽道創造更清新友善環境。

在共融方面，延續「視障選手個人獎項」設置，由台師大姜義村教授帶領的「愛運動動無礙」團隊將第七度參賽，與一般選手協力完賽，傳遞「人人皆可參與運動」核心價值。

小鐵人、親友也參與 鐵人賽成全民嘉年華

本屆活動強化「親友參與」體驗，首度攜手在地遊湖業者推出「鐵人加油船」與「Coffee Boat」，讓親友能在水域賽道近距離為選手加油打氣。此外，延續「轉大人組」新手引導制度，提供轉換區教練與試游指導，降低新手參賽門檻。

選手之夜活動於12月6日晚間登場，結合星光音樂、頒獎與社群互動，打造難忘賽前之夜。賽後更有鐵人博覽會與屏東特色美食，並推出「逛博覽會集點換LAVA環保袋」活動，讓參賽與觀賽民眾皆可參與。

鐵人為愛而跑！完賽捐款華山基金會

今年賽事延續公益行動，每位完賽選手將自動為華山基金會東港站捐出50元，邀請長輩至終點應援，讓賽道上溫暖與熱血同在。現場也有Lexus最新純電休旅RZ 550e F SPORT亮相展示，參與互動遊戲還能獲得精美贈品，讓賽事兼具運動、觀光與品牌體驗。

本屆大鵬灣鐵人賽由交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處、屏東縣政府指導，感謝Lexus、富邦金控、Red Bull、Zoot、捷安特、淳享、千沛等品牌攜手打造最有感的年末鐵人盛會。

全台唯一「國道鐵人賽」本週末屏東大鵬灣熱血開戰！2025 LEXUS LAVA鐵人賽吸2千人瘋搶，首創「黑白戰隊」殺紅眼對決，還有3萬元「最速賞」等你拿。今年更推「加油船」近距離觀賽，完賽還捐款做公益，結合運動、觀光與愛心，打造年末最狂運動嘉年華！（圖／LAVA提供）

全台唯一「國道鐵人賽」本週末屏東大鵬灣熱血開戰！2025 LEXUS LAVA鐵人賽吸2千人瘋搶，首創「黑白戰隊」殺紅眼對決，還有3萬元「最速賞」等你拿。今年更推「加油船」近距離觀賽，完賽還捐款做公益，結合運動、觀光與愛心，打造年末最狂運動嘉年華！（圖／LAVA提供）

全台唯一「國道鐵人賽」本週末屏東大鵬灣熱血開戰！2025 LEXUS LAVA鐵人賽吸2千人瘋搶，首創「黑白戰隊」殺紅眼對決，還有3萬元「最速賞」等你拿。今年更推「加油船」近距離觀賽，完賽還捐款做公益，結合運動、觀光與愛心，打造年末最狂運動嘉年華！（圖／LAVA提供）

全台唯一「國道鐵人賽」本週末屏東大鵬灣熱血開戰！2025 LEXUS LAVA鐵人賽吸2千人瘋搶，首創「黑白戰隊」殺紅眼對決，還有3萬元「最速賞」等你拿。今年更推「加油船」近距離觀賽，完賽還捐款做公益，結合運動、觀光與愛心，打造年末最狂運動嘉年華！（圖／LAVA提供）

更多三立新聞網報導

黃仁勳首曝「差點倒閉」內幕！沒錢也沒晶片樣本 張忠謀一通電話信了他

輝達、鴻海加持！大同醫護加入醫療科技國家隊 7大廠集結幹大事

網美打卡新地標！台北「最美飄雪聖誕樹」 台新新光吳東亮溫馨點燈

滿街都是手搖飲！全台狂開1.6萬家「殺紅眼」 高雄、台南密度冠全台

