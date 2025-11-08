鐵娘子披星戴月！高市拚備詢 凌晨3點就跟幕僚開會

日本首相高市早苗的「鐵人作息」在網路上備受討論。她為了準備上任後首次在眾議院預算委員會的質詢，在凌晨3點就進官邸準備資料、跟幕僚開會，也對被迫要一起早起的秘書、隨扈都跟著辛苦感到很抱歉。

日本首相高市早苗。（圖／達志影像美聯社）

高市早苗的鐵人作息在網路上引起熱烈討論。為迎戰首次在眾議院預算委員會的質詢，她凌晨3點就從議員宿舍前往首相官邸，與幕僚們召開「讀書會」做準備。這樣披星戴月的工作態度立即受到各界矚目。

自民黨議員齋藤健對高市表示關切，他認為雖然高市如她上任時所說要不斷工作，但這樣的情況令人擔心，希望高市能適當放鬆。高市聽聞此言時在台下邊聽邊笑。她的拚勁也讓「工作、工作、工作、工作再工作」的名言入圍日本2025流行語大賞。

國民民主黨榛葉幹事長表示，凌晨3點開始工作確實很困難，支援的工作人員和幕僚們也必須跟首相一樣辛苦緊張。在高市12點回到官邸休息不到半小時後，北韓發射飛彈的消息傳來，她立即出面召開記者會。高市在記者會中表示，北韓發射了一枚彈道飛彈，研判可能落在日本經濟海域之外。

下午，高市繼續馬不停蹄地接受在野黨質詢，討論安倍經濟、美日峰會等議題。她坦承這樣的鐵人作息是因為需要整理議題資料，全力準備答辯，並對被迫一起早起的秘書和維安人員表示歉意。

高市追隨她崇拜的前英國首相柴契爾夫人，認真履行職務，外界也在觀察她是否能像她的偶像一樣，成為帶領日本重返巔峰的「鐵娘子」。

