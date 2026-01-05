鐵娘子日常！高市早苗自揭搬家、公務、顧夫一肩扛 台日網友全圈粉

2025年12月20日，日本首相高市早苗在東京出席「中亞+日本對話峰會」，是日本首度與中亞五國舉行領導人會議。路透社



日本首相高市早苗在組閣超過2個月後終於搬入首相官邸，她在昨日（1/4）介紹自己歲末年初的忙碌行程，在忙著搬家整理和照顧老公的同時，還要應對此起彼落的國內外大事，讓網友紛紛留言為她加油打氣，也希望這位女首相能夠保重身體。

高市早苗在社群媒體X平台發文指出，她從去年12月29日搬入首相官邸後，就在大量的紙箱包圍中生活，每天出門前還得翻找裝有包包、飾品等隨身物品的箱子，直到4日的破曉時分，她才終於完成全部紙箱的拆封與整理工作。

她透露，從上月27日、28日在眾議員的宿舍開始打包以來，就一直在搬重物、堆箱子，手腳滿是割痕與瘀青，加上還要應對公務行程及國際大事，這一年的「年末年始」（歲末年初）可以說是忙得不可開交。

高市介紹，在搬入首相官邸的第一天，她就接到美國與烏克蘭元首峰會的報告，並在隔天出席東京證交所的年終收盤儀式。另，在29日至31日中國發動「圍台軍演」期間，她又接獲12次相關報告並發表談話；31日更接獲有2位日本民眾在秘魯馬丘比丘列車相撞事故中受傷，對此致以慰問。

元旦當天，她前往皇居參加新年祝賀儀式，代表內閣向明仁天皇夫婦及皇室成員致上新年賀詞，表示自己度過了幸福且光榮的時刻。當天下午她開始整理行李時，中途因為臥病在床的丈夫山本拓備飯和洗餐具，最終僅整理出廚房、浴廁等生活必需品的數箱行李便告放棄。

高市2日準備新年記者會講稿時，突然接獲與美國總統川普進行電話會談的安排，便緊急召集幕僚及高層官員等討論，隨後與川普通話並召開記者會；3日又發生美軍拘捕委內瑞拉總統馬杜洛的事件，她立即下令確認超過百名當地日本民眾的安全並加以保護。

「此後直到今日（1/4）早上，我徹夜埋首於拆箱、收納與洗衣服中」，但在高市稍微補眠的時候，當天上午7時54分她又接獲北韓發射飛彈的通報，隨後召集緊急應變小組進駐官邸，並向北韓提出嚴正抗議。

高市寫道：「隨然從早上開始就要應對北韓情勢，但在上午10時許接獲在委內瑞拉的國民安全無虞後，我總算是鬆了一口氣。」她向政府官員表達感謝的同時，還將為餓肚子的老公準備早午餐，強調內政工作亦將全面啟動，「我會繼續努力！」

高市發文後，立刻引來日本網友紛紛留言，感受到首相連片刻喘息的機會都沒有，希望兼顧搬家、公務與顧念家人的她能夠保重身體。也有來自台灣的網友表示，過去一年經歷了許多困難與挑戰，期盼雙邊能夠積極向上，面對風險與挑戰，「台灣加油！日本加油！」

