鐵工廠深夜不打鐵改打天九 樹林警春節前查獲工業區賭場逮17人

樹林某鐵皮工廠一到深夜便搖身一變，成為天九牌職業大賭場，近日遭警方查獲。（圖／翻攝畫面）

新北市樹林區某間鐵皮工廠以合法掩護非法，在廠內設置天九牌職業賭場，美日深夜仍燈火通明，人車出入不斷，經警方監控蒐證，確認該工廠賭博事實，近日申請搜索破，深夜突襲該鐵皮工廠，當場查獲吳負責人夫妻及在場15名賭客，全案依法送辦。

警方調查，該天九牌職業賭場負責人利用自家鐵皮工廠作為賭博據點，且吳姓夫妻自恃該處為工廠區，無民宅住戶，便毫無忌憚大開廠門於1樓聚眾賭博，且2樓更備有卡拉OK休息室供賭客休憩唱歌。

樹林警當場查扣賭資32萬100元、抽頭金3,200元、天九牌1副等賭具，全案警詢後將吳姓夫妻2人依刑法賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依社會秩序維護法第84條進行裁罰。

樹林警分局王子雄表示，賭博行為不僅違背社會善良風俗，還容易助長投機心理，讓人深陷其中，進一步衍生各種治安隱憂，警方在春節期間將持續強化治安維護，持續取締各項非法行為，確保市民能夠平安快樂的過個好年。

