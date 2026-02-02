鐵工廠藏天九牌賭場！樹林警春節前突襲 夫妻檔遭逮送辦

​警方查扣32萬賭資，春節前強力掃蕩治安隱憂。樹林警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市樹林警分局於春節前夕，加強清查潛藏轄內不法場所，日前接獲情資，轄內有一鐵皮工廠，到深夜仍燈火通明，人車出入不斷，經警方監控蒐證，發現該址經營天九牌職業賭場，樹林警分局即迅速申請搜索票，於深夜突襲該鐵皮工廠，當場查獲吳姓夫妻2位負責人及在場15名賭客。

樹林警分局指出，經查該天九牌職業賭場負責人利用自家鐵皮工廠作為賭博據點，且吳姓夫妻自恃該處為工廠區，無民宅住戶，便毫無忌憚大開廠門於1樓聚眾賭博，且2樓更備有卡拉OK休息室供賭客休憩唱歌。

樹林警分局提到，樹林警方當場查扣賭資32萬100元、抽頭金3,200元、天九牌1副等賭具，全案警詢後將吳姓夫妻2人依刑法賭博罪嫌送辦，其餘賭客則依社會秩序維護法第84條進行裁罰。

樹林警分局王子雄表示，賭博行為不僅違背社會善良風俗，還容易助長投機心理，讓人深陷其中，進一步衍生各種治安隱憂，警方在春節期間將持續強化治安維護，持續取締各項非法行為，確保市民能夠平安快樂的過個好年。