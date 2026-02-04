鐵拳制裁！伊朗無人機挑釁美國航空母艦 火速遭F-35C戰機無情擊落

美軍並未給予對方任何盤旋空間，隨即出動最先進的F-35C戰鬥機升空攔截伊朗無人機。（翻攝自@andersen7474 X）

中東地區局勢再度陷入劍拔弩張險境。美國軍方3日證實，1架隸屬伊朗的「見證者-139」型無人機，在阿拉伯海以極具侵略性的姿態直撲美軍「亞伯拉罕·林肯號」航空母艦打擊群。面對這起明顯挑釁行為，美軍並未給予對方任何盤旋空間，隨即出動最先進的F-35C戰鬥機升空攔截，並在確認意圖不明後採取果斷行動，火速將該架無人機擊落墜海。

美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上校指出，這架伊朗無人機當時正高速朝航母逼近，意圖極其可疑。為了確保航空母艦、護航艦隊及數千名官兵的絕對安全，美軍F-35C戰機在接獲授權後，隨即以強勢武力遂行自衛反擊。霍金斯強調，此次行動精準且迅速，美方在事件中沒有任何人員傷亡或設備受損，展現了美軍在該海域的高度戒備與不容挑戰的武力優勢。

廣告 廣告

這起空中對峙也立即引發全球能源市場動盪，國際油價應聲飆漲，原油期貨價格每桶漲幅超過1美元。此時正值美伊兩國外交角力的關鍵期，儘管雙方正試圖安排重啟核協議談判，但美國總統川普此前已發出嚴厲警告，強調隨著美國龐大艦隊移防至伊朗家門口，若德黑蘭當局不願在核問題上讓步，雙方極可能爆發「糟糕的後果」。

然而，伊朗的挑釁行動並不僅止於空中。就在無人機遭擊落數小時後，波斯灣的另一端也傳出衝突。伊朗伊斯蘭革命衛隊派遣2艘快艇與1架「遷徙者」無人機，在荷姆茲海峽攔截並威脅一艘懸掛美國國旗的商船「史丹納號」，試圖強行登船扣押。所幸美軍驅逐艦「麥克福爾號」就在附近海域監控，並迅速介入護航，迫使伊朗軍隊在僵持後撤退，才避免了另一場更嚴重的海上外交危機。

目前局勢顯示，伊朗在經歷國內嚴重的反政府示威鎮壓後，正試圖透過軍事挑釁來測試美國的底線。隨著「林肯號」航母打擊群持續在阿拉伯海執行巡弋任務，美軍已明確表態，對於任何侵犯航行自由與威脅美方資產的行為，都將如同此次擊落無人機一般，予以最無情的強力回擊。

更多鏡週刊報導

國籍掀論戰／避答退件證明嗆賴政府 李貞秀：中華民國國民不叫中國人不然叫什麼？

聯名春聯「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？ 蔣萬安尷尬！急搬這4字回應