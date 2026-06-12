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光是本周，世界各地有超過600萬觀眾在看韓國電視劇《鐵拳教育》，一部描寫保障學生受教權的影集，劇中那句「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了！」引起全球觀眾共鳴。

劇情描述韓國教育體系與法規轉變後，學生覺得上補習班才是學習正道、校園霸凌橫行，加上恐龍家長干涉、政客施壓，讓學校機制癱瘓，「師不聊生」。國會緊急通過《教權保護法》，成立「教權保護局」，特種部隊出身的督察（金武烈飾）與學妹（秦基周飾）及事務官（表志勳飾）化身教師深入各個問題校園，處理體制無法擺平的惡劣案件。

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電視劇取材自韓國種種教育怪象，帶著觀眾一同進入教育現場。觀眾不只看戲，彷彿全身細胞都跟著主角狂奔，腎上腺素猛飆，主角一陷入僵局，觀眾會產生懸念，接著金武烈以督導本尊身分登場，就像當年金超群飾演的包青天一樣，一出面就知道必定會主持正義，帶起觀眾莫大期待，讓多巴胺激增到最高點！該劇成為近期爽片。

除了心理學因素操弄，大環境的社會因素也讓這部作品成為輿論焦點。就像近年賣座好萊塢片《私刑教育》，惡人玩法，透過正常合法途徑無法力挽狂瀾，那就用自己的力量來處理社會亂源；《鐵拳教育》也採用這樣「鉤子」，卻採用合法的包裝，融入《天空之城》與霸凌題材的《黑暗榮耀》，其實最終反映社會上普遍對公平正義的無力感。

像我的小孩就曾在國小3、4年級階段遇到小霸王，天天打同學、吼老師，其他學生一看他又要撒潑，就知道半節課要虛度了！真如劇中對白「不想上課就不要上課，不想學習就不要學習，那是你們自己的人生。但是！別去妨礙別人的人生！」這些經歷過的切膚之痛，讓這部戲栩栩如生，每個人都有類似的經驗。

當台灣基層老師因學生霸凌而輕生、學生打老師的案件頻傳、兒少自殺率年年高升，這些心痛的第一線問題，反而透過這齣韓國影集，讓我們看到了自己身邊的教育困境。

當然大家都會思索，「教權保護局」到底是妨礙人權？還是維護受教權？有沒有觸犯刑法與兒少法？我覺得如果在台灣有這個單位，應該沒機會討論理念，光吵誰來立法設置，就會導入藍綠之爭而互相杯葛、不予副署、不編列預算，將焦點徹底模糊了。

以前《包青天》的收視率超高，反映出社會上期待清廉好官的渴切，現在全球都追《鐵拳教育》，其實也反映出這個世代不分東西方、不分種族，對於好好教育、好好學習的渴望。（作者為作家）