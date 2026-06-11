鐵拳教育番外篇！王鴻薇手撕聶永真面具：台電擠出標案給他

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近期韓劇《鐵拳教育》熱播，在台灣掀起熱烈迴響與討論，國民黨立委王鴻薇昨日在臉書發文分享相關議題，豈料設計師聶永真卻在底下留言，「你怎麼好意思有臉出來講這個」。對此，王鴻薇今（11）日回應，「揭發聶永真這類人標案真相，公開資訊透明，就是我的監督鐵拳」。

國民黨立委王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇昨日在社群平台發文提到，最近有人推薦她一定要看這部《鐵拳教育》，前往看了第一集，這齣韓劇真的反映師道不存，教權沉淪現況！

王鴻薇直言，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴，被調查的惡夢。最後王鴻薇認為，或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長了。

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不料這篇發文一出，意外引發設計師聶永真在底下留言，「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這個」。

王鴻薇在社群平台分享看完韓劇《鐵拳教育》的心得，知名設計師聶永真在底下留言稱她霸凌台灣第一線設計師。（圖／王鴻薇Threads）

對於聶永真的留言，王鴻薇今（11）日做出回應。她表示自從她公開綠營御用設計師壟斷經濟部旗下標案，連虧損連連的台電都要擠出換LOGO標案給聶永真之後。確實引起了全民的關心，也讓這些長期拿標案綠友友嘴臉被公諸於世。

王鴻薇提到，就在全民關心第一線教師的時候，聶永真果然忍不住，再配合三民自等綠媒報導，實在讓人覺得噁心至極。過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。

王鴻薇質疑，聶永真憑著拿下這麼多政府標案，請問台灣這麼多設計師有這種機會嗎？不要得了便宜還賣乖。如果政府各項標案因為潛規則，長期讓綠友友排擠其他人，這才叫霸凌。

聶永真日前被爆出拿下多起國營事業的標案引發質疑。（圖／聶永真臉書）

王鴻薇強調並重申，為了真正保護第一線基層，讓政府標案回歸正常，「揭發聶永真這類人標案真相，公開資訊透明，就是我的監督鐵拳」。

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