《鐵拳教育》劇中狂開8場記者會！他爆「驚人祕辛」：擠在1天內拍完

記者蔡維歆／台北報導

《鐵拳教育》劇中總共8場記者會畫面。（圖／netflix提供）

韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。而劇中飾演「教權保護局」教育部長的資深演員李星民近日就在採訪時透露，其實劇中總共8場記者會畫面，都是集中在同一天拍攝完成的。李星民笑說當時飾演記者的臨演很辛苦，必須不停換衣服，讓其他演員聽後也笑翻。

《鐵拳教育》播出爆紅。（圖／netflix提供）

《鐵拳教育》主演群日前合體拍攝宣傳影片，接受「TMI問答」挑戰，其中有一題是在《鐵拳教育》中，李星民飾演的「崔康石」部長，總共開了幾場記者會？男主角金武烈聽後搶答「4場」，立刻被淘汰，因為答案共多達8場，相當驚人。李星民更透露這8場記者會全部都是在同一天拍攝的，他和當天飾演記者的臨演們非常辛苦，因為要不停換衣服，營造不同時間的感覺，讓李星民忍不住直呼「太累了」，其他演員聽後也笑翻。

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而《鐵拳教育》改編自同名網路漫畫，故事講述政府成立「教權保護局」，專門處理失控學生、校園暴力及侵害教師權益事件。由於原作曾因涉及種族與性別歧視等爭議內容，一度遭北美平台下架，因此改編成影集時已刪除相關情節，但仍保留對校園暴力、青少年賭博、毒品問題及教師權益崩壞等議題的批判。如今隨著人氣飆升，關於劇中部分台詞與價值觀的討論也愈演愈烈。

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