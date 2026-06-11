「鐵拳教育」反思濫訴 鄭英耀：改革後案量有下降

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（中央社記者陳至中台北11日電）校園濫訴受到社會正視，而近期韓劇「鐵拳教育」又引發共鳴。教育部長鄭英耀今天表示，任何戲劇都有啟發性，但校事會議改革上路後，案量已有下降，預期未來親師生關係會更和善。

韓劇「鐵拳教育」談及校園暴力、霸凌、師生對立等議題，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以暴力手段處理失控學生，更是引發熱議。

鄭英耀今天出席第一屆新型專班畢業留台就業典禮，會前接受媒體聯訪，被問及對「鐵拳教育」的看法。

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鄭英耀表示，他並不擔心台灣的教育，例如近來紛擾的「校事會議」爭議，經過修法改革，包括不處理匿名投訴、大小案分流等，已有所改善。

根據教育部統計，新制實施後約4個月時間（截至115年4月30日），投訴案件202案，其中進入校事會議調查45案，占投訴案件22%。對照修法前同期（114年1月至4月），投訴案件448案，進入校事會議調查366案，占投訴案件82%。可見新制實施後，投訴案件數較修法前同期間減少，進入校事會議調查的比例也有明顯降低。

鄭英耀說，改革後沒有達到解聘、不續聘程度，不會進入校事會議處理。他相信未來親師生的合作會更和善，家長能更放心把孩子送到學校，老師也更能專心專業指導，學生也能更安心在課堂中學習。

鄭英耀表示，已跟立法院承諾，今年7月學期結束後，會有更進一步的分析。也會再邀集各縣市、教師、家長代表，一同討論相關政策，讓學生輔導管教能夠與時俱進，並減少不必要的誤解。

鄭英耀提及過去許多與教育議題相關的影片，包括「魯冰花」、「心靈捕手」等，都對教育單位有一定的啟發性，提醒學校在人才培育方面，要能更本於專業、透過親師合作，讓學生更安心地學習。

被問及「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」的修法進度。鄭英耀表示，會再跟各界集思廣益，希望法規能與時俱進，例如過去校事會議沒有「輔佐人」，經各界建議後已增加設置，協助當事人法律諮詢等，未來會再尋求各界意見，一同為教育形成更大的支持力量。（編輯：張銘坤）1150611