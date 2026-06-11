《鐵拳教育》在台上演？2年89校通報「學生攻擊教師」教部不忍了：給最實質協助

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[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導

Netflix韓劇《鐵拳教育》講述校園崩壞產生各種問題，如今在台灣真實上演了嗎？根據中小學校長協會調查指出，近2年共有89所學校回報教師遭到學生攻擊事件，其中又以北部68所最多，甚至發生受傷多達10次以上，呼籲制定「教育人員專法」。對此教育部今（11）表示，將進行跨部會討論，給予導師最實質協助。

韓劇《鐵拳教育》講述校園崩壞問題。（圖／Netflix臉書）

校長協會公布近2年調查，發現90校中竟有89校回報，有教育人員遭學生攻擊受傷情況，其中北部68所最多，受傷人員以普通班導師最為常見，甚至出現回報受傷10次以上，這些受傷案例包含抓傷、咬傷、撕裂傷、挫傷、扭傷，遭課桌椅或教具砸傷，遭刻意衝撞致牙齒斷裂等；然而，多數家長僅口頭道歉，並無實質作為，有超過半數學校反映教師出現恐懼、焦慮、心理創傷等情況。

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校長協會理事長陳清義指出，絕大多數受傷個案未申請官方慰問金，而是仰賴校長或家長會自籌，主因在於申請門檻偏高，依現行辦法規定，未住院且治療未達3次者，僅能領取3000元慰問金，導致許多教師認為程序繁瑣且補償有限。陳清義建議，應擴大保障對象至代理、代課教師及助理人員，降低慰問金申請門檻並提高金額，另研議制定「教育人員專法」，以保障教育人員安全。

對此，教育部次長朱俊彰表示，持續因應現場狀況，提供教師支持與協助，是教育部的一貫立場，對校長協會的建議，將與銓敘部做討論，後續納入跨部會研議評估，給予老師最實質的協助。朱俊彰還說，不論公務員或教師均有員工協助方案，若在職場遭受《職安法》所規範之不法侵害，雇主應提供必要協助；教師如有就醫需求，主觀機關與學校也會協助處理。

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