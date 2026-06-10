《鐵拳教育》太寫實！台灣媽媽掀創傷…痛揭「校園霸凌」最黑暗一幕

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生活中心／綜合報導









Netflix韓劇《鐵拳教育》近期掀起熱議，劇中校園霸凌、教師受辱及青少年犯罪等情節，引發不少觀眾共鳴。一名家長近日就在臉書粉專「小一聯盟」分享觀後感，坦言原本也想追劇，但看到前幾集後卻發現自己無法繼續看下去，因為劇中情節讓她想起孩子曾遭霸凌的經歷，「原來孩子被霸凌這件事，不只是孩子受傷，家長也會留下很深的後遺症。」









《鐵拳教育》上線後人氣持續攀升，目前已登上南韓、台灣、香港、泰國、新加坡及菲律賓等25個國家與地區Netflix排行榜冠軍，全球排名也從開播初期第5名一路升至第3名，成為近期最受矚目的韓劇之一。該劇改編自同名網路漫畫，故事描述政府設立「教權保護局」，專門處理校園暴力、失控學生及侵害教師權益等事件。劇中透過極端案件，探討校園霸凌、青少年賭博、毒品問題以及教師權威崩壞等現象，因此播出後引發廣泛討論。

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該名家長回憶，女兒小學三年級時曾遭同學長期羞辱與排擠，她永遠忘不了孩子在學校受委屈後，努力忍著眼淚回到家才崩潰大哭的模樣。女兒不僅被同學當眾叫「滾」、辱罵「廢物」，更因遭到班上幾名學生針對，導致其他同學不敢接近她，甚至連她碰過的東西都被同學嫌棄「很噁心」。





她表示，那段時間每天接送孩子上下學時，表面上故作鎮定，心裡卻始終忐忑不安，擔心孩子在學校再度受到傷害。看著孩子因害怕被針對而小心翼翼觀察同學臉色，身為母親卻無法替她承受傷害，成了最難熬的日子。









她也感嘆，外界經常將校園霸凌輕描淡寫成「小孩子吵架」、「打打鬧鬧而已」，甚至質疑受害者是否太敏感，但真正經歷過的人才知道，當孩子長期遭受羞辱、排擠與針對時，造成的傷害遠非一句「開玩笑」就能帶過。這樣的經歷不僅會讓孩子害怕上學、開始懷疑自己，甚至連原本的笑容都逐漸消失。





更讓她無力的是，當孩子終於鼓起勇氣說出遭遇時，部分家長第一時間不是理解，而是否認問題的存在。「有這麼嚴重嗎？」「只是開玩笑吧？」這些話語反而讓受害者承受二次傷害。她認為，孩子犯錯並不可怕，可怕的是大人急著替孩子合理化行為，讓孩子失去學習道歉、反省與同理心的機會。





不過她也提到，自己很幸運一路上仍遇到願意保護孩子、正視問題的老師與學校。雖然校方積極介入處理，但有些傷痕並不會因事件落幕而立刻消失。當她看到《鐵拳教育》中的霸凌橋段時才發現，自己其實也仍困在那段日子裡。





她最後寫下：「不是放不下，而是那些陪著孩子撐過去的日子，真的太痛了。」並希望所有大人都能對別人的孩子多一點善良。貼文曝光後吸引大批家長留言分享自身經歷，不少人直言，《鐵拳教育》之所以引發共鳴，正是因為劇中許多情節並非虛構，而是真實發生在校園裡的故事。





教育部反霸凌投訴專線：1953





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