《鐵拳教育》太寫實？台灣老師被嗆「把你殺掉」親揭校園亂象：最可怕的不是學生

《鐵拳教育》掀起全球追劇熱潮。圖／Netflix提供

Netflix新劇《鐵拳教育》上線後掀起追劇熱潮，不只拿下台日韓等27個國家及地區的收視冠軍，也一舉衝上Netflix全球排行榜第3名，劇中講述韓國校園暴力頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預，傳統的教育機制已難以運作，政府因此成立「教權保護局」，以「非常手段解決非常問題」的主旨處理失控的校園案件。劇情曝光後掀起台灣網友熱議，就連老師也有感直呼：「家長比小孩更可怕！」

《鐵拳教育》中曾出現仗著父親是國會議員而成為校園霸凌帶頭者的學生、依靠母親賄賂教師提前拿到考題作弊的學生、包庇孩子在校園兜售毒品的家長、為了讓孩子更專注學習而親自餵食毒品的家長，甚至還有國小1年級孩子的恐龍家長不斷透過電話騷擾班導，更做出班導IG文下留言騷擾、跟蹤到班導家門前的行徑。劇中除了有走上歪路的孩子，也有教壞孩子的恐龍家長，因此就有網友好奇問道：「有老師看過《鐵拳教育》這部片了嗎？可以分享一下現在小孩誇張程度嗎？」

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《鐵拳教育》裡的混混學生被「教權保護局」好好整治一頓。圖／Netflix提供

PO文曝光後頓時引起熱議，就有老師留言分享自己的親身經歷，他曾好聲好氣告訴學生不要聊天、趕快抄下題目，卻被抬頭怒瞪回嗆：「我是不是在寫了？沒看到嗎？」不僅如此，這名老師某次上課期間，竟有學生直接走到後面置物櫃拿東西，他發聲制止後還被回嗆：「這樣犯法嗎？」這名老師無奈表示，比起試探老師底線、把所有無禮舉動都稱為「做自己」的學生，他更願意教導資質較為愚鈍的學生。

金武烈PO出《鐵拳教育》的演員合照。圖／翻攝自IG／m00ut

許多網友紛紛留言表示：「只能說不要小看青少年造謠的能力，不是嘴巴很賤喜歡挑釁同學老師就是很喜歡裝無辜講一些根本就沒有的事情」、「完全寫實啊，國小學生會在你面前罵髒話」、「還會故意開很黃的黃腔，女老師只能假裝沒聽到」、「幼兒園小班，不順他的意就摔椅子，對老師說『老師我要把你殺掉』」、「我身為一個學生告訴你，我10集都瘋狂共情」、「我朋友是教師，她不敢看，看了太心酸，現實沒人保護老師。」

演員朴智妍將恐龍家長的姿態演得入木三分。圖／翻攝自IG／parkg

不過引起老師共鳴的，還是遇過恐龍家長的驚悚經歷：「我可以告訴你我同事和第五集女老師遭遇一模一樣的事」、「不用嘴巴叫我，用腳伸到我裙子裡面，那一堂課不斷無視我，瞪我，以及如此待我，裙子是最後一根稻草，我受不了，但仍然用溫和語氣告訴孩子我很不高興她今天的態度。結果陪同上課的恐龍母親直接當所有其它陪伴的家長面吼我，問我為何一直針對他小孩，然後當這小孩的面，教訓老師，重點是已經陪同上課了喔，小孩的行徑她全部都看在眼裡了喔」、「最可怕的不是學生，是少數部分的家長」、「分享一個真實案例，同學A拿筆刺傷同學B的臀部，之後送急診，班導警告A再這樣做要把A手腳綁起來，事後A媽媽暴怒要求老師跟他道歉，理由是老師出言威脅A，之後還揚言要告整間學校，只能說真正的問題來自後面的家長。」



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