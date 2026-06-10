《鐵拳教育》太真實不敢看 他憶女兒遭霸凌：最怕大人護航

韓劇《鐵拳教育》爆紅，不少觀眾直呼劇情過於真實，也讓教育現況與校園霸凌等議題受到關注。一名家長表示，本來想跟風追劇，沒想到才看了一小段就不敢繼續看下去，因為劇中情節勾起女兒國小時遭霸凌的回憶，也讓他驚覺，霸凌留下的傷痕不只存在於孩子身上，陪伴孩子走過低谷的家長，同樣很難忘記。

近日一名家長在臉書社團《小一聯盟》匿名發文表示，原本想跟風追韓劇《鐵拳教育》，沒想到才看了一小段就不敢繼續看，因為劇情太過真實，勾起他陪女兒走過霸凌的回憶；他感嘆「孩子遭受霸凌以後，留下傷痕的不只是孩子，家長也可能受到很深的影響」。

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一句「廢物」傷害有多深

原PO表示，女兒就讀國小三年級時，曾被班上的「大魔頭們」欺負，對方不僅當眾辱罵女兒是「廢物」，還時不時就叫她「滾」、「妳很噁心」，且自從女兒被針對後，其他同學也不敢與她來往。看著女兒在學校受盡委屈、強忍眼淚，回到家後才敢放聲大哭的樣子，讓他到現在都記憶猶新。

原PO指出，他將相關情況通報學校，校方也找來家長們協調，然而部分家長第一時間並非關心孩子處境、理解事件問題，而是急著替孩子的錯誤行為辯解，試圖以「小孩子吵架很正常」、「學校是不是太小題大作」、「只是同學之間開玩笑」等理由淡化問題。

大人護航比霸凌更恐怖

原PO認為，孩子犯錯並不可怕，最可怕的是大人沒有藉此機會教導孩子學會道歉、反省與同理他人，總有一天孩子會長大，如果大人現在教他們「你沒錯，是別人太敏感」，這些觀念很有可能變成他未來面對世界的態度。

原PO坦言，看完《鐵拳教育》的部分片段，他才發現自己仍困在女兒遭霸凌的回憶裡，不是放不下，而是陪伴孩子熬過去的日子，實在太痛苦了，希望這世界的所有人都能對彼此多點善良。

貼文引發網友共鳴，「最可怕的從不是霸凌者，而是替霸凌行為找藉口的大人」、「以前遇過類似情況，看到大人辯解的嘴臉，真的很可怕」、「這部韓劇會紅，可能就是因為劇情和現實太相似，只可惜現實沒有教權保護局來守護被霸凌的學生與老師」。

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