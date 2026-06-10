《鐵拳教育》女主自爆「部位改造」反酸遭轟！網炸裂挖出原作黑料

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娛樂中心／綜合報導



Netflix韓劇《鐵拳教育》自6月5日一次上架全10集後迅速衝上台灣熱門榜，憑藉校園霸凌、教師權益與青少年犯罪等議題掀起熱烈討論，不過就在觀眾大讚劇情節奏明快、懲治惡人的橋段相當過癮之際，劇中一段涉及「縮胸手術」的台詞卻意外引爆性別爭議，在網路上掀起不同聲浪相互論戰。





《鐵拳教育》女主自爆「部位改造」反擊開酸遭轟！網評炸裂「原作黑料被挖出」

劇中由秦基周飾演的任含琳在第3集提及自己做過「縮胸手術」，相關台詞意外引發爭議。（圖 / Netflix提供）

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女主霸氣回嗆學生 「縮胸手術」發言掀論戰

《鐵拳教育》一上線就吸引全球大批觀眾瘋看，相關議題掀起社群討論，近日更有一段提及「縮胸手術」橋段引發探討，關鍵片段出現在第3集，當演員秦基周飾演的教權保護局成員任含琳，被派往一所問題重重的女子高中處理校園事件當下，有學生刻意以外貌與整形話題嘲諷她時，任含琳當場反擊，自曝曾接受過「縮胸手術」，接著環顧教室表示：「看起來這裡沒有需要縮胸的學生。」原本被視為角色強勢反擊的橋段，卻瞬間點燃社群討論戰火。

《鐵拳教育》女主自爆「部位改造」反擊開酸遭轟！網評炸裂「原作黑料被挖出」

部分觀眾認為該橋段將女性身材作為嘲諷工具，恐涉及性別刻板印象。（圖 / Netflix提供）

從漫畫到影集 爭議體質始終甩不掉

部分觀眾質疑，是否仍將女性身材作為嘲諷與羞辱的工具，沒能跳脫原本社會框架，反而造成另一波外貌焦慮的傳遞，而事實上，《鐵拳教育》從宣布影視化開始便話題不斷，其中關於文化與歧視的爭議更被部分讀者詬病，該劇改編自同名網路漫畫，故事圍繞政府成立的「教權保護局」，專門介入校園暴力、失控學生及侵害教師權益等案件，原作過去曾因涉及性別、種族等敏感議題，在海外引發激烈爭論，甚至一度遭平台下架，因此改編成影集時已大幅刪減相關爭議內容，相關討論甚至也讓原本被認定有望接下劇本的神選演員都拒絕接下任務。

《鐵拳教育》女主自爆「部位改造」反擊開酸遭轟！網評炸裂「原作黑料被挖出」

隨著《鐵拳教育》人氣持續攀升，劇中台詞與價值觀也成為外界熱議焦點。（圖／翻攝自IG@jinkijoo）



校園寫實劇情引共鳴 性別爭議卻掀兩派論戰

儘管如此，影集版仍保留對校園霸凌、教師處境、青少年犯罪及家庭教育失能等社會問題的批判，讓不少台灣觀眾共感劇情與現實情況有高度既視感，也成為作品迅速竄紅的重要原因，然而，隨著收視與討論度持續攀升，劇中部分台詞與價值觀也開始受到放大檢視，關於本次爭議，有觀眾主張該段對白只是角色在衝突情境下「用你的魔法攻擊你」的反彈手段；不過有觀眾認為，雖然作品主打「爽快復仇」，依舊可以避免將女性身材作為攻擊痛點，至今相關討論依舊持續延燒，也讓《鐵拳教育》再度成為社群關注焦點。

原文出處：《鐵拳教育》女主自爆「部位改造」反擊開酸遭轟！網評炸裂「原作黑料被挖出」

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