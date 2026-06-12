《鐵拳教育》女督察被挖超狂過去！雙主修學霸當過三星IT顧問、記者 26歲才轉行拍戲

出道11年的秦基周，因為《鐵拳教育》知名度攀升。翻攝IG@jinkijoo

Netflix暴紅影集《鐵拳教育》熱播中，劇中飾演教權保護局女督察「任含琳」的秦基周也因而暴紅，觀眾聚焦她演技的同時，也發現她入行拍戲前的超狂背景！

秦基周超狂出道前履歷全曝光

現年37歲的秦基周，2015年以韓劇《第二次20歲》踏入演藝圈，出道時已26歲。而她之所以會那麼晚出道是有原因的，她2011年自韓國中央大學畢業後，先進入負責三星所有子公司的IT維護服務的三星SDS，擔任年薪百萬的IT顧問。

大學雙主修計算機工程及新聞系的她，在三星工作3年後，看著身邊的職場前輩，赫然發現這不是她想過一輩子的生活，最後決定辭職，並決定跟隨父親的腳步當記者。

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秦基周也很幸運地在2014年順利考進江原道的G1廣播，擔任3個月的實習記者，只是心中也懷著星夢的她，2014年參加了SBS超級模特兒選拔大賽，一舉在2600多人中殺出重圍，獲得第3名，就此踏入演藝圈。

出道後的秦基周，也陸續以《月之戀人—步步驚心：麗》、《Oh！三光公寓！》等電視劇走紅，去年搭檔徐康俊演出的《臥底高中》也頗受好評，還獲得2025MBC演技大賞迷你劇部門「女子最優秀演技獎」。

秦基周曾進入三星工作3年。翻攝tvN

秦基周也當過實習記者。翻攝tvN

秦基周為戲上了發聲訓練，大嗓門都是特別練出來的。翻攝IG@jinkijoo

《鐵拳教育》任含琳不好演！前輩爆料她的幕後努力

只不過她在《鐵拳教育》的演技也引發正反評價，金武烈受訪時也提到，「劇本會議時，李星民前輩曾提供很多關於女性教官說話方式的想法給秦基周。她把這些建議消化得很好，也花了很多時間研究、摸索，才塑造出現在這個角色。」

李星民則補充說：「我聽說她為了這部作品，還特別接受了發聲訓練。」金武烈也爆料：「她的嗓門真的很驚人。我還問過她原本講話就這麼大聲嗎？結果她說，因為想把角色的聲音表現得更有力量，所以特地去找老師另外上課練習。」親自揭露秦基周為「任含琳」這個角色付出的幕後努力。



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