「鐵拳教育」引教育界熱議 教長：校事會議改革投訴大減

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韓劇「鐵拳教育」引教育界熱議， 教育部長鄭英耀今日受訪表示，對教師最在意的校事會議，教育部積極改革已使投訴大減。(記者田裕華攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕韓劇「鐵拳教育」近日引發教育界討論，對於教師團體最在意的校事會議濫訴問題，教育部長鄭英耀今(11)日受訪表示，少子化及科技快速發展，確實讓家庭教育與學校教育面臨新挑戰，但他對台灣教育發展深具信心，教育部推動校事會議改革，並提出教師支持措施，就是希望讓教師更專心教學、學生更安心學習。

此外，鄭英耀表示，教育部將邀集地方教育局處、家長團體、教師團體及學生代表，共同檢討學生輔導與管教相關規範，希望透過持續對話與合作，打造更友善、更支持教師專業發展的校園環境，提升教育品質與學生學習成效。

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對於教師團體質疑校事會議濫訴爭議，鄭英耀指出，教育部推動校事會議制度改革，今年1至4月家長或學生對教師的投訴案件為202件，較去年同期448件明顯下降；進入校事會議程序的案件占比，也由82％降至22％，顯示透過案件分流及制度優化，許多原本可透過溝通與輔導處理的案件，不必再進入正式調查程序。

鄭英耀表示，教育部在修法過程中廣泛聽取各界意見，除建立具名檢舉與權益保障機制，也強化對教師的支持措施，包括提供校事會議輔佐人員及法律諮詢服務，希望減輕教師行政與心理負擔，讓教師能更專注於課堂教學與學生陪伴。

鄭英耀指出，制度調整最重要的目標，是建立更良善的親師合作關係，讓家長放心把孩子交給學校，教師安心發揮專業，學生則能在友善環境中成長學習。教育部也將於今年7月完成新制度實施成效分析，作為後續政策精進的重要參考。

鄭英耀強調，教育部會更積極推動，過去也有許多影劇如早期的吾愛吾師、心靈捕手或魯冰花等等，相當程度都具有啟發性，提醒在人才培育上要更本於專業，透過親師的合作，讓老師更專心教學，學生在學校更安心的學習。

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