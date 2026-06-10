《鐵拳教育》引發亞洲社會共鳴 陳菁徽促教育部用制度接住老師、孩子

照片來源：NETFLIX《鐵拳教育》預告片截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

近期韓國電視劇《鐵拳教育》爆紅，該劇呈現出充滿校園霸凌、家長過度干預、師生關係日益緊張的韓國教育界，這部漫改劇在近日引發巨大共鳴。身為3寶媽的立法委員陳菁徽今（10）日呼籲，教育部真的該花時間，認真看完這部劇，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。

陳菁徽表示，看了《鐵拳教育》之後，也做了自我反省，哪怕是萬分之一的程度，自己是否曾像恐龍家長一樣，以愛孩子之名，無形中傷害了老師、干擾了教育專業？是否有好好陪伴孩子，聽他們分享一天的生活，聽見他們內心真正想說的話？是否有把正確、健康的價值觀傳遞給他們，讓他們在尊重自己，也尊重別人的環境中慢慢長大？

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「教育是一輩子的事情，到現在我們也都在學習的路上。」陳菁徽分享，這部劇所帶來的警示與啟發，真的太多了，很多人覺得，戲中最有名的一句台詞是：「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」但真正刻在她心裡的，卻是另一句話：「老師有義務將學生引導到正確的方向。」

照片來源：NETFLIX《鐵拳教育》預告片截圖

陳菁徽說明，正因為老師這份工作如此神聖，對國家整體發展至關重要，而這份責任得以讓人尊敬，可曾幾何時，這份責任不再是使命，反成了壓垮老師的最後一根稻草？以韓國為例，近6年內有超過百名的教師因教學現場的壓力與教權受侵害而走上絕路，也正因如此，《鐵拳教育》才會引起整個亞洲社會的共鳴。

「或許台灣還沒有走到那樣的地步，但我們不能假裝自己沒有看見警訊。」陳菁徽指出，就在今年5月底，高雄就有一位國小老師因壓力而選擇離開人世。這樣的悲劇，提醒大家不能總說孩子需要被呵護，卻忘記老師同樣是別人的孩子、是父母心頭上的肉。

照片來源：陳菁徽臉書

陳菁徽指出，劇中的教育部長有段台詞說，「因教權受到侵害，而選擇結束生命的老師們，以及如今仍飽受痛苦的老師們，我代表教育部，向各位真誠地道歉。」教育部真的該花時間，認真看完這部劇。

「台灣的教育環境正一步一步朝向韓國教育困境的方向發展，不一樣的是，我們或許還有時間改變。」陳菁徽呼籲，拿出戲中教育部長一半的魄力，用制度接住老師、接住想好好學習的孩子、接住台灣的未來。她說，義務教育是讓那些沒有更多學習資源的孩子，能夠有最最最基本的受教權，老師有義務將學生引導到正確的方向，那麼身為民意代表也有義務將國家引導到正確的方向。

照片來源：NETFLIX《鐵拳教育》預告片截圖、陳菁徽臉書

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